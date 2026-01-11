Uçuşlara kar engeli! Çok sayıda sefer iptal

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak'ta İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Yahya Üstün'ün açılamasının tamamı şu şekilde:

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz.

AJET'TE 24 SEFER İPTAL

AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilmesi planlanan toplam 24 seferin iptal edildiğini duyurdu.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Hava Yolları, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilmesi planlanan 46 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul'da 11 Ocak Pazar akşamı başlaması ve 12 Ocak Pazartesi günü etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebepli Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, iptal edilen toplam 46 seferin bilgilerine yer verilirken yolculardan şirketin internet sitesi ve mobil uygulamasından uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.