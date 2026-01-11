İstanbullu rögarını kendisi temizledi! Gece yarısı sokakta isyan: Neredesin İSKİ?

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, altyapı ihmallerini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Kentin birçok noktasında rögarların taşması nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, özellikle bazı mahallelerde yaşanan tablo vatandaşların tepkisini çekti.

İSKİ TELEFONLARI AÇMADI

Eyüpsultan'a bağlı Rami Cuma Mahallesi'nin sakinlerinin iddiasına göre İSKİ'ye defalarca bildirilmesine rağmen tıkanmış rögarlar yağış öncesinde temizlenmedi.