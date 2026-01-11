İstanbullu rögarını kendisi temizledi! Gece yarısı sokakta isyan: Neredesin İSKİ?

11 Ocak 2026, Pazar
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 11.01.2026 01:20 Güncelleme: 11.01.2026 01:25
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, altyapı yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kentin birçok noktasında rögarlar taşarken, ev ve iş yerlerini su bastı. Rami Cuma Mahallesi’nde tıkanan rögarların taşmasıyla kanalizasyon suları sokakları adeta göle çevirdi. Evleri su altında kalan mahallede güvercinlerin boğularak telef olduğu görüldü. Ahaber.com.tr’ye konuşan vatandaşlar, yetkililere ulaşamadıklarını ifade ederek, gece yarısı rögarları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştıklarını ve yaşanan duruma tepki gösterdiklerini dile getirdi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, altyapı ihmallerini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Kentin birçok noktasında rögarların taşması nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, özellikle bazı mahallelerde yaşanan tablo vatandaşların tepkisini çekti.

İSTANBULLU RÖGARINI KENDİSİ TEMİZLEDİ

İSKİ TELEFONLARI AÇMADI

Eyüpsultan'a bağlı Rami Cuma Mahallesi'nin sakinlerinin iddiasına göre İSKİ'ye defalarca bildirilmesine rağmen tıkanmış rögarlar yağış öncesinde temizlenmedi.

RÖGARLAR TAŞTI EVLERİ SU BASTI

Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte rögar kapakları taştı, sokaklar adeta göle döndü. Kanalizasyon sularının cadde ve apartman girişlerine dolması sonucu birçok ev zarar gördü.

ÇOK SAYIDA GÜVERCİN TELEF OLDU

Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Taşan rögar sularının dolduğu alanlarda çok sayıda kuş telef oldu. Görüntüler, altyapı yetersizliğinin yalnızca maddi zarara değil, canlıların hayatını kaybetmesine de yol açtığını ortaya koydu.

RÖGARLARI VATANDAŞ AÇTI

İSKİ'ye ulaşamadıklarını belirten vatandaşlar, çözümü kendi imkanlarıyla rögar kapaklarını açmakta buldu.

GECE YARISI SOKAKTA İSYAN: NEREDESİN İSKİ?

Gece saatlerinde sokak ortasında rögar açmaya çalışan vatandaşlar, hem can güvenliklerini tehlikeye attı hem de yetkililerin yokluğuna isyan etti. "Yağmur yağınca kendi kendimize rögar temizliyoruz. Sürekli bu eziyeti çekiyoruz." diyen mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

