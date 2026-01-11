Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken 3 çocuk çağrısı: Bu neslin artması lazım

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SORULARI YANITLADI

Başkan Erdoğan açılış konuşmasının ardından programın sunucusu Yasemin Karaca'nın ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

'NESLİMİZİ ÇOĞALTMAMIZ LAZIM'

Başkan Erdoğan, Yasemin Karaca'nın, "Sizi aile içi kimliklerinizden eş, bir evlat, bir dede olarak, bir baba olarak da biliyoruz. Siz bunlardan hangisi olmayı daha çok seviyorsunuz?" Sorusuna şu yanıtı verdi: "Her şeyden önce tabii dedeyim ve 9 tane de elhamdülillah torunum var. O da fakir için ayrı bir güzellik. Biliyorsunuz devamlı söylediğim bir söz var, "En az 3 çocuk" diyorum. Bu tabii güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım. Bu neslin artması lazım. Bu tabii bizim arzumuz değil, Rabbimizin emri. Sevgili Habibinin bizlere sürekli olarak tavsiyesi. "Diğer toplumlara karşı ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim" diyor Peygamberimiz. Öyleyse bunun yerine gelmesi lazım. Bunun için de biz aile derken buradan hareket ederek geçtiğimiz yılı 'Aile Yılı' olarak ilan ettik. Ve Aile Yılı olarak bu adımı atmamızın da esbab-ı mucibesi, özellikle bir halkı Müslüman olan topluluk olarak bunu hiç tereddütsüz bu nesli ülkemizde çoğaltalım istiyoruz."

'ŞU ANDA EN DOST BİLDİKLERİMİZ BİLE NÜFUSUN ARTIŞINA KARŞI ÇIKIYOR'

Karaca'nın, "Siz kalabalık aileleri çok önemsiyorsunuz" sözüne, Başkan Erdoğan, Karaca'nın "Dünyada şu anda genç nüfusun tehdit altında olduğunu birçok rapor doğruladı. Siz ama bu riski çok erken fark ettiniz, yani neredeyse 25 yıldır "En az 3 çocuk" diyorsunuz. Nasıl gördünüz bunu? Sorusuna, "Yani bunu gördük ama hala biz bir netice almış değiliz. Şu anda gelişmeler iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken bile bakıyorsunuz onlar da maalesef nüfusun artışına karşı çıkıyorlar. Bu da bizi tabii ciddi manada üzüyor. Ve şu anda en dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor. İnşallah Tophane-i Amire'deki bu buluşmamız nüfusun artışı noktasında yeni bir adıma vesile olur" ifadelerini kullandı.