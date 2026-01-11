Bakan Tunç’tan mesleki eğitim verilen hükümlülere ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Mesleki eğitim verdiğimiz hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz" dedi.

Bakan Tunç, resmi sosyal medya hesabından 'Ceza İle Caydırıcılık, Üreterek Islah' başlığı ile açıklama paylaştı. Tunç, 378 İşyurdu Müdürlüğü, 3 binden fazla üretim tesisi, 200'den fazla iş kolu, 92 satış mağazası, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun atölye ve tesislerinde mesleki eğitim verildiğini, hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağladıklarını açıkladı.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"378 İşyurdu Müdürlüğü, 3 binden fazla üretim tesisi, 200'den fazla iş kolu, 92 satış mağazası Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumumuzun atölye ve tesislerinde mesleki eğitim verdiğimiz hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz. Kaliteli ve güvenilir ürünleri vatandaşlarımızla buluşturuyor, milli ekonomimize katkı sunuyoruz."