Bahçelievler’de zehir tacirlerine operasyon! Uyuşturucu kuryesi avukat yakalandı
İstanbul Bahçelievler’de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 591 bin 250 sentetik ecza hapı, 800 bin boş kapsül ile üretimde kullanılan 2 makine ele geçirildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş operasyonun detaylarını aktardı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, ilçedeki bir adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Burada yapılan aramalarda 591 bin 250 sentetik ecza hapı, üretimde kullanılan 2 makine ve 800 bin boş kapsül ile ilaç kutusu ele geçirildi.
AYNI GÜNDE 2 OPERASYON!
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde aynı gün düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonunda, uyuşturucu zincirinin hem üretim hem de sokak ayağına ağır darbe vuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla bir uyuşturucu imalathanesi ile torbacılara yönelik sevkiyat ağı çökertildi.
A Haber muhabiri Mehmet Karataş operasyona dair çarpıcı detayları aktardı. İşte Karataş'ın aktardığı o bilgiler:
Bahçelievler'de aynı gün içerisinde iki operasyon yapılıyor. Burada yapılan operasyonların aslında şöyle bir önemi var, İstanbul polisini şu açıdan tebrik etmek gerekiyor çünkü yapılan operasyonlardan bir tanesi uyuşturucu imalathanesine yapılırken, bir diğeri ise direkt torbacıların, yani gençlere sokaklara mahalleleri ulaştıranlara yönelik yapılan bir operasyon.
TEKSTİL ATÖLYESİNDEN UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE
İlk önce uyuşturucu imalathanesi ile başlayalım. Burada yapılan operasyonda 521 binden fazla sentetik ecza hapı yani uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Yine beraberinde 800 bin adet boş kapsül ki bunların her biri doldurulacaktı bu operasyon yapılmamış olsaydı. Ve yine iki adet de üretim makinesi bulunuyor. Üç kişi de şu anda gözaltında, Narkotik Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınıyor. Şunu özellikle belirtmem gerekiyor ki bu üretim imalathanesinde uyuşturucuyu ürettikleri bu nokta 2019'dan beri Bahçelievler'de bir tekstil firması olarak hizmet veriyor. Tekstil firması olarak faaliyet gösteriyordu daha doğrusu. Ama şu son 6 ay içerisinde bu tekstil atölyesi bir anda uyuşturucu imalathanesine dönüyor.
SUÇ KAYITLARI BULUNMUYOR
Sahiplerinin aynı kişiler olduğu ifade ediliyor ki bu kişilerin daha öncesinde de hiçbir suç kaydı olmaması da dikkat çekiyor. Bunun neden altını çiziyorum? Yani sadece aslında bu üç kişiyle sınırlı değil bu üretimin yapılması. İşte bu açıdan da bunların ifadeleri uzun sürüyor. Burada işler biraz daha farklı çünkü bu üretim makinesini, o makinelerini o tekstil firmasına nasıl getirdi? Hepsi araştırılıyor. Ama şunu özellikle söyleyeyim, bu 2019'dan beri tekstil atölyesi olarak faaliyet gösteren bu noktada 600 binden fazla hap bulunuyor. Şimdi bu 600 bin hap demek burada yüz binlerce gencin zehirlenmesi anlamına geliyor. Ya da uyuşturucu ile buluşması anlamına geliyor. İşte bu açıdan da yapılan bu operasyon büyük önem taşıyor. Bir diğer üzerinde durulan şeyse 2019'dan beri tekstil atölyesiyken 6 ay içerisinde, son 6 ayda nasıl bir anda uyuşturucu imalathanesine döndü? Şimdi polis peki bunu nasıl buldu? Bu da büyük bir şey çünkü bu kişilere bunu temin ettiği belirtilen bir şüpheli isim var ve bu ismin daha öncesinde de uyuşturucuyla sabıka kaydı bulunuyor. Bunun bu tekstil atölyesinde birden fazla kez, birçok kez bu tekstil atölyesine girip çıkması polisin dikkatini çekiyor. Yani uyuşturucuyla mücadele şöyle yapılıyor özellikle: Bir kişi gitti cezasını yattı, gitti ondan sonra bir daha bunun takibi yok diye bir şey yok. Bu açıdan da daha öncesinde uyuşturucu sabıkası olanlar da her zaman polisin bir noktada aslında gözetimi altında. Bir yandan polis bunu teknik ve fiziki olarak takip ediyor ki yapılan bu takip sonucu da 2019'dan beri tekstil atölyesinin nasıl uyuşturucu imalathanesi olduğunu fark ediyor ve buna yönelik de tam da satışa hazır hale getirmiş, hatta kumaşların arasına koymuşlardı. Bu şekilde belki de sevkiyat sadece İstanbul'a değil çevre illere de yapılacaktı ama yapılan bu operasyonla hepsi yakalanmış oldu.
UYUŞTURUCU KURYESİ AVUKAT YAKALANDI
Operasyonda dikkat çeken bir isim var. E.A isimli bir kişi ve bununla ilgili yapılan araştırmalar sonucu bunun bir avukat olduğunu görüyoruz. Şimdi avukatlık kimliğinde normalde siz hukuku insanların güvenini temin edersiniz, insanlara faydalı bir iş için bu görevi icra ederken burada siz ne yapıyorsunuz? Uyuşturucuya kuryelik yapıyorsunuz. Yani burada sadece bir suç işlemiyor aynı zamanda avukatlık kimliğine o avukatlık cübbesine olan güveni de bir noktada zehirliyorsunuz. Ama tabii ki avukatlarımızın hiçbirinin tamamına bunu söylemek büyük bir haksızlık olur. İçlerinden her yerde olduğu gibi burada da çürükler çıkabiliyor. Şimdi burada da yapılan operasyonla 1 kilo 590 gram uyuşturucu madde ele geçiriliyor. 1 kilo 590 gram olması, 10 kilo olması ya da 500 gram olmasının hiçbir önemi yok. Burada özellikle bunların torbacı olarak direkt sokakla buluşturan isimlerin yakalanmış olması büyük önem taşıyor. Daha da önemlisi bir avukatlık kimliğiyle siz bu uyuşturucu torbacılarına uyuşturucu satıcılarına kuryelik yapıyorsunuz.
AVUKAT KİMLİĞİNİ KULLANARAK NASIL UYUŞTURUCU TAŞIDI?
Bunu nasıl kullanıyor? Özellikle emniyet şunu fark ediyor ki uyuşturucuyu bunlar hazırladı torbacılar siparişi aldı. Son sevkiyat noktasına geldiğinde yani uyuşturucuyu kullanıcıyla buluşturma noktasında avukatlık kimliği olan bu kişi devreye giriyor E.A isimli. Çünkü kontrol noktalarında bazen hukuk kimliğini gösterdiği zaman kontrol çok da didik didik aranmadan geçişi sağlanabiliyor. Ama burada görüyoruz ki avukatlık kimliğini kullanan bu kişi denetimlerden birkaç kez belki geçmiş olabilir ama polis sonuç olarak yaptığı operasyonlarla teknik ve fiziki takibi sonucu yakalamış oluyor. Dediğim gibi yayının başında ifade ettim bu iki operasyon büyük önem taşıyor. Bir tanesi uyuşturucunun imalatı olan, kökü olan bataklığın çıkış noktası olan yere yönelikti bir diğeri de son halkası olan torbacılara yönelikti. İkisi birbiriyle bağlantılı mı ama? İşle değil ikisi de değil ortak noktaları İstanbul polisi, ortak noktaları operasyonların başarılı bitmiş olması, ortak noktası ikisinin de Bahçelievler'de olması. Bu açıdan da dediğimiz gibi yapılan bu operasyonun aynı gün içerisinde yapıldığının da altını çizeyim. Aynı gün içerisinde 600 bine yakın uyuşturucu hap yakalanıyor. Aynı gün içerisinde hukuk kimliği ile uyuşturucu kuryeliği yapan kişi yakalanıyor. Aynı gün içinde 4 ayrı mekanda da uyuşturucu operasyonu gerçekleşti 10 Ocak günü. Bunu da ifade etmiş olayım.
