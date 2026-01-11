Bahçelievler’de zehir tacirlerine operasyon! Uyuşturucu kuryesi avukat yakalandı

SUÇ KAYITLARI BULUNMUYOR

Sahiplerinin aynı kişiler olduğu ifade ediliyor ki bu kişilerin daha öncesinde de hiçbir suç kaydı olmaması da dikkat çekiyor. Bunun neden altını çiziyorum? Yani sadece aslında bu üç kişiyle sınırlı değil bu üretimin yapılması. İşte bu açıdan da bunların ifadeleri uzun sürüyor. Burada işler biraz daha farklı çünkü bu üretim makinesini, o makinelerini o tekstil firmasına nasıl getirdi? Hepsi araştırılıyor. Ama şunu özellikle söyleyeyim, bu 2019'dan beri tekstil atölyesi olarak faaliyet gösteren bu noktada 600 binden fazla hap bulunuyor. Şimdi bu 600 bin hap demek burada yüz binlerce gencin zehirlenmesi anlamına geliyor. Ya da uyuşturucu ile buluşması anlamına geliyor. İşte bu açıdan da yapılan bu operasyon büyük önem taşıyor. Bir diğer üzerinde durulan şeyse 2019'dan beri tekstil atölyesiyken 6 ay içerisinde, son 6 ayda nasıl bir anda uyuşturucu imalathanesine döndü? Şimdi polis peki bunu nasıl buldu? Bu da büyük bir şey çünkü bu kişilere bunu temin ettiği belirtilen bir şüpheli isim var ve bu ismin daha öncesinde de uyuşturucuyla sabıka kaydı bulunuyor. Bunun bu tekstil atölyesinde birden fazla kez, birçok kez bu tekstil atölyesine girip çıkması polisin dikkatini çekiyor. Yani uyuşturucuyla mücadele şöyle yapılıyor özellikle: Bir kişi gitti cezasını yattı, gitti ondan sonra bir daha bunun takibi yok diye bir şey yok. Bu açıdan da daha öncesinde uyuşturucu sabıkası olanlar da her zaman polisin bir noktada aslında gözetimi altında. Bir yandan polis bunu teknik ve fiziki olarak takip ediyor ki yapılan bu takip sonucu da 2019'dan beri tekstil atölyesinin nasıl uyuşturucu imalathanesi olduğunu fark ediyor ve buna yönelik de tam da satışa hazır hale getirmiş, hatta kumaşların arasına koymuşlardı. Bu şekilde belki de sevkiyat sadece İstanbul'a değil çevre illere de yapılacaktı ama yapılan bu operasyonla hepsi yakalanmış oldu.

UYUŞTURUCU KURYESİ AVUKAT YAKALANDI

Operasyonda dikkat çeken bir isim var. E.A isimli bir kişi ve bununla ilgili yapılan araştırmalar sonucu bunun bir avukat olduğunu görüyoruz. Şimdi avukatlık kimliğinde normalde siz hukuku insanların güvenini temin edersiniz, insanlara faydalı bir iş için bu görevi icra ederken burada siz ne yapıyorsunuz? Uyuşturucuya kuryelik yapıyorsunuz. Yani burada sadece bir suç işlemiyor aynı zamanda avukatlık kimliğine o avukatlık cübbesine olan güveni de bir noktada zehirliyorsunuz. Ama tabii ki avukatlarımızın hiçbirinin tamamına bunu söylemek büyük bir haksızlık olur. İçlerinden her yerde olduğu gibi burada da çürükler çıkabiliyor. Şimdi burada da yapılan operasyonla 1 kilo 590 gram uyuşturucu madde ele geçiriliyor. 1 kilo 590 gram olması, 10 kilo olması ya da 500 gram olmasının hiçbir önemi yok. Burada özellikle bunların torbacı olarak direkt sokakla buluşturan isimlerin yakalanmış olması büyük önem taşıyor. Daha da önemlisi bir avukatlık kimliğiyle siz bu uyuşturucu torbacılarına uyuşturucu satıcılarına kuryelik yapıyorsunuz.