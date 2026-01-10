Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Can Yaman da gözaltında
Giriş: 10.01.2026 09:58
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Can Yaman ve Selen Görgüzel’in de aralarında bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında İstanbul’daki 9 ayrı gece kulübüne gece saatlerinde operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaları kapsamında Can Yaman ve Selen Görgüzel'in de aralarında bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında mekan sahibi, yöneticileri ve 'Youtuber' denilen kişiler de var.
Gece yarısından sonra savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri İstanbul'daki 9 ayrı gece kulübüne baskın yaptı.