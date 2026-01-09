09 Ocak 2026, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Tarım Bakanlığı ifşa listesi! Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar (tam liste)

Tarım Bakanlığı ifşa listesi! Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar (tam liste)

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
DHA
Giriş: 09.01.2026 13:30 Güncelleme: 09.01.2026 14:08
Tarım Bakanlığı ifşa listesi! Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar tam liste

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yapan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye toplam 22 yeni ürün daha eklendi. Listede bal, yoğurt, kıyma ve zeytinyağı gibi ürünler yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeni yılda güncelledi.

Tarım Bakanlığı ifşa listesi! Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar tam liste

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Tarım Bakanlığı ifşa listesi! Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar tam liste

Paylaşımda, yeni yılın ilk gıda kamuoyu duyurusunun yayınlandığına işaret edilerek, tarladan sofraya gıda arz zincirinin her aşamasında, vatandaşların yanıltılmaması ve güvenilir gıdaya erişimi için çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 2025'te gerçekleştirilen denetimlere dikkati çekilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

Tarım Bakanlığı ifşa listesi! Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar tam liste

"Denetimlerde alınan numunelerin analizi neticesinde sağlığı tehlikeye düşürecek 121 gıda ürünü tespit edilmiş, 1208 gıda ürününde de taklit veya tağşiş yapıldığı saptanmıştır. Bakanlığımızın şeffaflık ilkesi gereği, söz konusu ürünler güvenilir gıda internet sayfamızdaki 'Gıda Kamuoyu Duyurusu' bölümünden kamuoyuna duyurulmuştur. Çalışmalarımız 2026 yılında da aynı kararlılıkla devam edecektir."

Tarım Bakanlığı ifşa listesi! Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar tam liste

Tüketiciler söz konusu ürünleri "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/gkd" internet adresinden görebiliyor.

Tarım Bakanlığı ifşa listesi! Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar tam liste

Buna göre listede, kanatlı eti ve sakatat tespiti ile taklit, tağşiş, bitkisel yağ ve nişasta tespiti gibi birçok uygunsuzluk içeren yeni ürünler de yer aldı.

Tarım Bakanlığı ifşa listesi! Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar tam liste

LAHMACUN HARCINDA SAKATAT TESPİT EDİLDİ

Son testlerde; bazı markaların 'kasap sucuk (dana)' ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti olduğu belirlendi. Bal ürünlerine de taklit ve tağşiş tespit edildi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde faaliyet yürüten firmanın kaymaklı yoğurdunda nişasta bulundu. Ayrıca Ankara'nın Keçiören ilçesinde lahmacun içi harcında kanatlı eti, baş eti ve dil tespit edildi.

Tarım Bakanlığı ifşa listesi! Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar tam liste

Tarım Bakanlığı ifşa listesi! Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar tam liste

Tarım Bakanlığı ifşa listesi! Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar tam liste

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör