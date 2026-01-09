Semih Yalçın'dan Türkiye için nükleer silah çağrısı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın bölge ülkelerine yönelik tehditkar tutumuna tepki göstererek "Diplomasinin yerini Trumplomasi almıştır.” dedi. Küresel şartlar altında Türkiye'nin güvenliğini yeniden tanımlaması gerektiğini savunan Yalçın, "Mevcut küresel şartlarda Türkiye'nin kendi nükleer programını başlatması elzemdir" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve dünya gündemine değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirerek, ABD'nin küresel ölçekte "korsan devlet" haline geldiğini savunan Yalçın, Trump'ın uluslararası ilişkilerde yeni ve tehlikeli bir dönemi başlattığını belirtti. Yalçın, "Günümüzün kara korsanı Donald Trump'tır. Bağımsız ve kişisel korsanlık, Trump trendinde devletlerarası korsanlığa evrilmiştir. ABD bundan böyle en büyük korsan devlettir" değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin İsrail üzerinden Orta Doğu'da da benzer bir çizgi izlediğini ifade eden Yalçın, uluslararası hukuk normlarının fiilen ortadan kalktığını savunarak, "Diplomasinin yerini Trumplomasi almıştır. Uluslararası arenada geçerli motto artık gücü gücü yetenedir" ifadelerini kullandı.
"BM SUSPUS, NATO İŞLEVSİZ"
Yalçın, ABD'nin son hamleleri karşısında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumların etkisiz kaldığını belirterek, "ABD'nin hukuk tanımazlığı karşısında BM suspustur. Uluslararası kurumlar tamamen işlevsiz hale gelmiştir" dedi.
ABD'nin Grönland üzerinden Danimarka'yı tehdit ettiğini kaydeden Yalçın, bu durumun NATO'nun güvenlik mimarisini de çökerttiğini savunarak, "Anlı şanlı NATO'nun caydırıcılığı askerî masallarda kalmıştır" ifadelerine yer verdi.
"MADURO'NUN KAÇIRILMASI VENEZUELA HALKININ İRADESİNE DARBE"
Yalçın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye götürülmesini "ülke halkının iradesine vurulmuş bir darbe" olarak nitelendirerek, bunun iç ihanet ve dış müdahalenin birleşimiyle gerçekleştiğini savundu.
Mevcut küresel tablonun 1962 Küba Füze Krizi'ni hatırlattığını belirten Yalçın, nükleer silahların artık caydırıcılığın ötesinde insanlığın varlığına yönelik tehdit haline geldiğini söyledi.
"TÜRKİYE NÜKLEER PROGRAM BAŞLATMALI"
Küresel şartlar altında Türkiye'nin güvenliğini yeniden tanımlaması gerektiğini savunan Yalçın, "Mevcut küresel şartlarda Türkiye'nin kendi nükleer programını başlatması elzemdir" ifadesini kullandı.
Batı'nın yıllarca savunduğu insan hakları, egemenlik ve uluslararası hukuk ilkelerinin terk edildiğini savunan Yalçın, "Batı uygarlığı kendi ürettiği evrensel değerleri kendi elleriyle yıkmıştır" değerlendirmesinde bulundu.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BUGÜN DAHA İYİ ANLAŞILIYOR"
Yalçın, ABD'nin son adımlarının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" vizyonunun önemini ortaya koyduğunu belirterek, bu hamlenin neden başlatıldığının bugün daha iyi anlaşıldığını ifade etti.
Türkiye'nin yeni bir denge sistemi kurması gerektiğini vurgulayan Yalçın, ülkenin kendi kendine yeten, savunmasını ve ekonomisini bağımsız biçimde inşa eden bir yapıya kavuşmasının zorunlu olduğunu kaydetti.
"Türk milliyetçilerinin fitne ve tefrikadan uzaklaşarak MHP çatısı altında toplanması gerekmektedir"
Açıklamasının son bölümünde iç politikaya da değinen Yalçın, Türk milliyetçiliğinin birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Siyasette bu ülküyü layıkıyla temsil eden yegâne siyasi kuruluş MHP'dir" ifadesini kullandı.
Yalçın, MHP ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği açısından vazgeçilmez olduğunu savunarak, "Türk milliyetçilerinin fitne ve tefrikadan uzaklaşarak MHP çatısı altında toplanması gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
