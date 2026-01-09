Semih Yalçın’dan Türkiye için nükleer silah çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve dünya gündemine değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirerek, ABD'nin küresel ölçekte "korsan devlet" haline geldiğini savunan Yalçın, Trump'ın uluslararası ilişkilerde yeni ve tehlikeli bir dönemi başlattığını belirtti. Yalçın, "Günümüzün kara korsanı Donald Trump'tır. Bağımsız ve kişisel korsanlık, Trump trendinde devletlerarası korsanlığa evrilmiştir. ABD bundan böyle en büyük korsan devlettir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İsrail üzerinden Orta Doğu'da da benzer bir çizgi izlediğini ifade eden Yalçın, uluslararası hukuk normlarının fiilen ortadan kalktığını savunarak, "Diplomasinin yerini Trumplomasi almıştır. Uluslararası arenada geçerli motto artık gücü gücü yetenedir" ifadelerini kullandı.