Habertürk’teki skandalda "Akif" düğümü çözülüyor: O gelince uyuşturucu ortaya çıkıyordu
Habertürk merkezli yürütülen ve medya dünyasında deprem etkisi yaratan uyuşturucu soruşturmasında sular durulmuyor. Can Holding bünyesindeki skandal zincirine eklenen son halka, Mehmet Akif Ersoy’un "Beni Veyis Ateş alıştırdı, ben kullanmıyordum" savunmasını boşa düşürdü. Dosyaya giren yeni ve çarpıcı ifade, skandalın boyutunu gözler önüne serdi: "Akif ne zaman gelse, uyuşturucu da o zaman ortaya çıkıyordu."
Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'te patlayan uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Kendisini uyuşturucu maddeye, soruşturma kapsamında tutuklanan Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş'in alıştırdığını, hiç uyuşturucu almadığını ve arkadaşlarının temin ettiğini iddia eden Mehmet Akif Ersoy'un iddialarını boşa çıkaracak bir ifade daha ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İpek M. isimli şüpheli, Ersoy ve çevresine dair çarpıcı iddialarda bulundu.
Şüpheli İpek M.'nin savcılıkta verdiği ifadeye göre, olaylar 2022 yılına kadar uzanıyor. İpek M., gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sık sık alkollü ve madde etkisindeyken çakarlı araç kullandığına şahit olduğunu iddia etti.
İpek M. ifadesinde, "Bulunduğumuz ortamlarda uyuşturucu madde ortaya çıkıyordu, büyük ihtimalle Akif getiriyordu" diyerek uyuşturucu tedariği konusunda Ersoy'u işaret etti. İpek M.; Tolga Aykut, Mehmet Akif Ersoy , Buse Ö. ve Tuğba Ö. gibi isimlerin bir arada olduğu ev partilerinde, "Doğruluk mu cesaret mi?" oyunu oynandığını ve sonrasında ilişkiye girildiğini de öne sürüldü.
