Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı! "Casperlar" soruşturmasında 117 şüpheli için gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Casperarlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 117 şüphelinin yakalanmasına yönelik 21 ilde operasyon başlatıldı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı Bahçelievler ilçesi başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti', 'fuhuş', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 'Casperlar' suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 839 sayfalık iddianame hazırlanmış, 145'i tutuklu 223 şahıs iddianamede 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı.



117 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINA YÖNELİK 21 İLDE OPERASYON TALİMATI



Hazırlanan iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Silahlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam ettiğine yönelik kolluk birimlerince yeni tespitlere ulaşıldığı, bu kapsamda, örgütün eylemlerinde yer alan, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, ayrıca sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında, 223 farklı adreste arama, el koyma, yakalama ve gözaltı emri verildi. Başsavcılık, İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır başta olmak üzere 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verdi.

96 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 21 ilde elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 96 şüpheliyi yakaladıklarını açıkladı.



Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 21 ilde elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 96 şüpheliyi yakaladıklarını vurgulayarak "Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği yağma, kasten yaralama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik" dedi.



Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:



"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Genellikle yaşı küçük şahısları örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri, Bu şahısları çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları, Sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgütün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul Emniyet Müdürümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

İşte savcılıktan yapılan o açıklama:

T.C. BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen, "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'in sözde liderliğinde suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütü hakkında İstanbul geneli ve başkaca şehirlerde yürütülen faaliyetler kapsamda, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olma", "örgüt propagandası yapma", "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürmeye teşebbüs etme", "nitelikli yağma", "nitelikli hırsızlık", "silahlı tehdit", "kasten yaralama", "silahla kasten yaralama", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "resmi belgede sahtecilik", "6136 sayılı kanuna muhalefet etme", "kasten yangın çıkarma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından 30 Aralık 2025'te 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Devam eden soruşturmalar neticesinde; anılan silahlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam ettiğine yönelik kolluk birimlerince yeni tespitlere ulaşılmıştır. Bu kapsamda, örgütün eylemlerinde yer aldığı, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, ayrıca Instagram isimli sosyal medya platformu üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında, 223 farklı adreste arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimatlar verilmiştir."