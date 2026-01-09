11 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM’de

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban.



Özgür Özel hakkında 2 dosya bulunuyor.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Meclis'teki son durum hakkında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 11 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası sunulmuş durumda. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a, her zaman olduğu gibi havale edildi." dedi.



Sunulan fezlekeler arasında en dikkat çeken isim, hakkında iki ayrı dosya bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Dosyaların büyük bölümünü CHP'li milletvekilleri oluştururken, listede İYİ Parti'den de bir isim yer aldı.



İlter Yeşiltaş, fezlekesi bulunan milletvekillerini sıraladı ve "Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekillerinin isimleri şöyle: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Adana Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın dosyaları Meclis Başkanlığı'na ulaştı." ifadelerini kullandı.



Fezlekelerin Meclis'e sunulmasının ardından süreç, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'da devam edecek. Komisyonun, dosyalarla ilgili nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.



Yeşiltaş, Özgür Özel'e ilişkin detaya özellikle dikkat çekerek, "Fezlekeler arasında Özgür Özel hakkında iki ayrı dosya bulunuyor; bunun da özellikle altını çizelim." dedi.