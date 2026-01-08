Patlamamış bin 600 top mermisi için MAFAM devreye girdi

JANDARMA BÖLGEYİ TAMAMEN TARAYABİLİR

Vali Mustafa Çiftçi, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Erzurum ziyaretinde konuyu kendisine sunduklarını ifade ederek, "O ziyaret esnasında ben konuyu kendisine açtım. Organize Sanayi Bölgesi'nin daha önceden Milli Savunma Bakanlığına ait bir alan olduğunu yani askeri bir saha olduğunu, burada belki başka alanlarda da bu şekilde top mermilerinin gömülerek imha edilmiş olabileceğini, her tarafın bir gözden geçirilmesi gerektiği konusunu kendisine arz ettim. O da burayı devrettiklerini ve sorumlulukları altından çıktığını söyledi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu konuda bir çalışma yapabileceğini ve bölgeyi tamamen tarayabileceğini söyledi. Bizlerde bu konuyu Jandarma İl Komutanlığımıza ilettik" dedi.

Bölge incelemesinde görüntü (Foto: İHA)

MAFAM DEVREDE

Konuyu Milli Savunma Bakanlığı Millî Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) Dairesi Başkanlığı'na aktardıklarını ifade eden Jandarma İl Komutanı Albay Hakan Uğurlu, "Bunun üzerine MAFAM Başkanlığa bağlı ekipler bölgede bir ön keşif çalışması yaptı. Gerekli ekip çalışmaları yapıldıktan sonra bu bölgeye daha önceden görevlendirilen bir tim üzerine bir tim daha görevlendirildi. Ekip mühimmatları bulma ve imha etmek amacıyla çalışmalarına başladı. Önümüzdeki süreçte MAFAM Daire Başkanlığından bir ekip gelecek ve bu timleri yerinde akredite edecek. Çünkü akreditasyon olmadan, yetki ve sorumluluğu daire başkanlığı alamıyor. Daha sonra bu timler Kolordu Komutanlığı'mızın da malzeme ve tesisat desteğiyle çalışmalarına başlayacaklar. Yaklaşık olarak 75 bin metrekarelik bir alan tespiti var. Daire başkanlığınca yapılan çalışmalarda buradaki sürecin yaklaşık beş 5-6 ay süreci öngörülüyor" diye konuştu.