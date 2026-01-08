Özgür Özel’den Başkan Erdoğan’a hadsiz sözler! Gerçekler söylediklerini yalanladı

08 Ocak 2026, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2026 12:08
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz mitinginde Başkan Erdoğan’a yönelik hadsiz sözler sarf etti. Başkan Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump tarafından şahsi geleceğiyle tehdit edildiğini öne süren Özel, tüm dünya meselelerinde başrolde olan ve diplomatik girişimleri tüm dünya liderleri tarafından takdir edilen Erdoğan’a “Dünya lideri değil, yerel bir otokratsın” sözlerini yöneltti. Türkiye’nin bölge ve dünya meselelerindeki rolü Özel’i yalanını gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul Beykoz'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yine haddini aşarak Başkan Erdoğan'a yönelik akılalmaz sözler sarf etti. CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye-ABD ilişkileri üzerinden açıklamalarda bulunarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki ilişkinin Türkiye için tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

HADSİZ SÖZLERİN DOZUNU ARTIRDI

Özel, "Biz elbette Cumhurbaşkanlığı makamı güçlü olsun isteriz. Ama Erdoğan - Trump ilişkisi Türkiye için büyük bir tehdittir. Erdoğan Trump'tan Türkiye için değil, kendisi için bir gelecek talep etmektedir. Kendi şahsı için korkmakta, şahsi beklentilerini konuşmaktadır." dedi. Başkan Erdoğan'ın mal varlığı ile tehdit edildiği gibi hadsiz sözlere de imza atan Özel, "Amerika'dan icazet, cesaret ve güya meşruiyet almaktadır." İfadelerini kullandı.

Özel, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'tan "şahsi gelecek" talep ettiğini iddia ederek, hiçbir dayanağı olmayan sözlerinin dozunu artırdı. Özel, Başkan Erdoğan'ın dünya diplomasisindeki rolünü de görmezden gelerek "Dünya lideri değil, yerel bir otokratsın" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I TÜM DÜNYA LİDERLERİ TAKDİRLE KARŞILIYOR

Ancak Özgür Özel'in "Dünya lideri değil, yerel bir otokratsın" sözlerini sarf ettiği Başkan Erdoğan, bölgemizde ve dünyada yaşanan tüm problemlerin çözümü için başrolde yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın siyasi ve diplomatik hamleleri ABD, Avrupa, Asya ve Afrika'ya kadar tüm dünya liderleri tarafından takdirle karşılanıyor.

TÜM DÜNYA MESELELERİNDE BAŞROLDE

Başkan Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşından, Libya meselesine, Azerbaycan-Ermenistan sorunundan Gazze-İsrail savaşına ve Suriye'ye kadar tüm sorunların çözümü için aranan isim olarak öne çıktı.

Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için çok sayıda girişimde bulunuldu. Türkiye'nin arabuluculuk rolü kapsamında Rusya-Ukrayna heyetleri İstanbul'da bir araya gelerek sorunun çözümü için masaya oturdu. Son olarak 2 Haziran 2025'te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

GAZZE'DE EN ETKİN ROLÜ OYNADI

Diğer taraftan ise Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye Gazze'deki soykırımın sona ermesinde de en etkin rol oynayan ülkelerden biri oldu. Savaşın başından bu yana İsrail'e en sert tepkiyi gösteren ülke olan Türkiye, Mısır'daki ateşkes anlaşmasında masada olan ve imzası bulunan liderlerden biri oldu. ABD Başkanı Donald Trump ise savaşın sona ermesinde en büyük rolü oynayan liderlerden birinin Başkan Erdoğan olduğunu söyledi.

LİBYA'DA TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALDI

Başkan Erdoğan, Libya'da da tarihin doğru yerinde yer alarak Libyalı tarafların imzacısı olduğu Suheyrat Anlaşması çerçevesinde 2015 sonunda kurulan ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da meşru yönetim olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni ilk günden itibaren destekledi. Ülkenin doğusundaki Halife Hafter'e karşı meşru hükümeti destekleyen Başkan Erdoğan, Libya'nın da geleceğinin şekillenmesinde etkin rol oynadı.

Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye komşumuz Suriye'de yaşanan katliamlara da sessiz kalmadı. İlk günden itibaren Suriye halkının yanında yer alan Başkan Erdoğan, kendi halkını bombalayan Beşar Esad'ın karşısında yer alarak Suriye'nin özgür bir ülke olması için yoğun mücadele etti. Suriye'de bugün özgür bir yönetimin bulunmasında Başkan Erdoğan ve Türkiye en etkin aktörlerden biri olarak öne çıktı.

