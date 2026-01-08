Özgür Özel’den Başkan Erdoğan’a hadsiz sözler! Gerçekler söylediklerini yalanladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul Beykoz'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yine haddini aşarak Başkan Erdoğan'a yönelik akılalmaz sözler sarf etti. CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye-ABD ilişkileri üzerinden açıklamalarda bulunarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki ilişkinin Türkiye için tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

HADSİZ SÖZLERİN DOZUNU ARTIRDI

Özel, "Biz elbette Cumhurbaşkanlığı makamı güçlü olsun isteriz. Ama Erdoğan - Trump ilişkisi Türkiye için büyük bir tehdittir. Erdoğan Trump'tan Türkiye için değil, kendisi için bir gelecek talep etmektedir. Kendi şahsı için korkmakta, şahsi beklentilerini konuşmaktadır." dedi. Başkan Erdoğan'ın mal varlığı ile tehdit edildiği gibi hadsiz sözlere de imza atan Özel, "Amerika'dan icazet, cesaret ve güya meşruiyet almaktadır." İfadelerini kullandı.

Özel, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'tan "şahsi gelecek" talep ettiğini iddia ederek, hiçbir dayanağı olmayan sözlerinin dozunu artırdı. Özel, Başkan Erdoğan'ın dünya diplomasisindeki rolünü de görmezden gelerek "Dünya lideri değil, yerel bir otokratsın" ifadelerini kullandı.