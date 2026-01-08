İran’da heykeller devrildi bayraklar indirildi! Göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya

09 Ocak 2026, Cuma
İran'da döviz kurlarına karşı ülkenin para biriminin kaybettiği değer, protestoları alevlendirmeye devam ediyor. Göstericiler Hamaney resimleri ve bayraklarını parçalarken, bir meydana da “Şah dönemine İran Bayrağı” dikti. Bölgeden sıcak görüntüler A Haber ekranlarına anbean yansırken kamuoyunda “İran rejimi bu gece düşer mi? soruları merak uyandırdı.

İran'da döviz kurlarındaki sert yükselişin ulusal para birimini hızla eritmesi, rejim karşıtı protestoları tırmandırırken sokaklardaki gerilim "Bu gece rejim düşer mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya

Bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ederken bir kısım gösterici ve güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Göstericiler ʺŞah dönemine ait eski İran bayrağıʺ dikti

En dikkat çeken anlardan biri de bir meydana eski Şah dönemine ait İran Bayrağı'ın dikildiği gözlendi.

Ayrıntılar gelecek...

