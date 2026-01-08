İran’da heykeller devrildi bayraklar indirildi! Göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 08.01.2026 23:24 Güncelleme: 08.01.2026 23:33
İran'da döviz kurlarına karşı ülkenin para biriminin kaybettiği değer, protestoları alevlendirmeye devam ediyor. Göstericiler Hamaney resimleri ve bayraklarını parçalarken, bir meydana da “Şah dönemine İran Bayrağı” dikti. Bölgeden sıcak görüntüler A Haber ekranlarına anbean yansırken kamuoyunda “İran rejimi bu gece düşer mi? soruları merak uyandırdı.
İran'da döviz kurlarındaki sert yükselişin ulusal para birimini hızla eritmesi, rejim karşıtı protestoları tırmandırırken sokaklardaki gerilim "Bu gece rejim düşer mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
Bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ederken bir kısım gösterici ve güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ünlü müzik grubu ABBA'nın adı nereden gelmektedir?
- Hangi kitabın orijinal adının Türkçe çevirisi "Olacağı Bilinen Bir Cinayetin Kroniği"dir?
- Türkiye'de ilk internet bağlantısının gerçekleştirildiği tarih hangisidir?
- Çöpçüler Kralı'nda Abdi karakteri Hacer'in abilerinden kaçarken girdiği gazinoda hangi şarkıyı söylemiştir?
- Hacivat "İki gözüm merhaba" selamı verdiğinde genellikle Karagöz hangisini söyler?
- Türkiye'de hangi milli bayram bir atasözünde "yarısı yaz, yarısı kıştır" denen ayda kutlanır?
- Saatte 95 km hızla giden otomobil Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğunda bir yolu ne kadar sürede tamamlar?
- Havacılık alfabesi olarak bilinen "NATO Fonetik Alfabesi" hangisiyle başlar?
- Kariyer için ilk adım! Ulusal Staj Programı başvuruları 16 Mart’ta sona erecek: İşte şartlar
- Da Vinci’nin şifresi gerçek oluyor! DNA’sı tablolarında duruyor olabilir
- Diyanet İşleri Bakanlığı paylaştı! 9 Ocak Cuma Hutbesi konusu: “Namaz”
- Süper Kupa final maç biletleri satışa çıktı! En ucuz koltuk 1500 TL: İşte bilet fiyatları