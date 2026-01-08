Fenerbahçe Matteo Guendouzi transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler Guendouzi'nin İstanbul'a geldiğini duyurup fotoğraf paylaştı.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir."

DÜN YOLA ÇIKTI

Dün akşam Lazio taraftarlarına veda eden Matteo Guendouzi, yola çıktı. İtalyan gazeteci Di Marzio, Fransız oyuncunun arabaya bindiği anı görüntüledi.Fransız oyuncu, Galatasaray maçında kadroda yer alabilecek.