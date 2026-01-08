CHP’den yeni medya hamlesi! O kanal satın alınıyor

Muhalif medya organlarına bir yenisini daha eklemek isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözüne casusluk soruşturması kapsamında kayyum atanan Tele-1'in ekibinin sosyal medyada yayın yapan alternatif kanalı Tele-2'yi kestirdi. Edinilen bilgilere göre, Özgür Özel CHP'ye bağlı yeni bir kanal kurmak için hazırlıklara başladı.

"BİZ SATIN ALACAĞIZ BİZİM KANALIMIZ OLACAK"

CHP, casusluk soruşturması kapsamında kayyum atanan Tele-1'in ekibinin sosyal medyada yayın yapan alternatif kanalı Tele-2'yi satın alacak. CHP Genel Başkanı Özel, CHP ile doğrudan temas içinde olacak kanalın yakında faaliyete geçeceğini bildirdi. Tele-2 için "Biz satın alacağız, bizim kanalımız olacak" diyen Özel, karasal yayına geçişin sağlanması için de talimatı verdi.

Bu kapsamda Adana'da yayın yapan Koza TV'nin satın alınması için Adana Milletvekili Orhan Sümer'le görüşen Özel, kanalın CHP'nin sesi olacağını ifade etti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Sümer, 2024'te CHP TBMM Grubu'nda yapılacak Meclis İdari Amirliği seçimine adaylığını koymuş, Özel tarafından tehdit edilip adaylığı engellenmişti.

KAYYUM ATANAN TELE-1'İN İSİMLERİ KURMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alınmış, 24 Ekim tarihinde televizyon kanalına kayyum atanmıştı.

CHP'nin kanalı olarak açıklanan Tele-2'yi kayyum atanan TELE1 televizyonunun ekran yüzleri tarafından kuruldu.