08 Ocak 2026, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.01.2026 14:50 Güncelleme: 08.01.2026 14:51
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver'in eşi Wan Azizah İsmail de yer aldı.
