Ankara'da su sıkıntısı vatandaşları çileden çıkardı! "Gör Ankara'nın rezilliğini nerede bu Mansur"

Ankara'da uzun süredir devam eden su kesintileri nedeniyle temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çeken vatandaşlar cami, şadırvan ve tankerlerle yaşanan krize çare bulmaya çalışıyor. Su problemi her geçen gün derinleşirken, vatandaşlar ise CHP yönetimine isyan ediyor.

DONDURUCU SOĞUKTA SU KUYRUĞU

Başkentte insanlar, dondurucu soğuğa rağmen su almak için ellerinde bidonlarla sokaklarda tanker yolu bekliyor. Gelen tankerlerden ise vatandaşlar sınırlı sayıda su alabiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan su kesintilerinin daha ne kadar süreceğinin belli olmadığı kentte, vatandaşlar ise artık Mansur Yavaş'a ve CHP yönetimine isyan etme noktasında.

"NEREDE BU MANSUR"



Evlerine su götürmek için ellerinde bidonlarla sıraya giren vatandaşlar ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Vatandaşlar, sadece acil ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar su alabildiklerini belirterek Mansur Yavaş'a "Gör Ankara'nın rezilliğini nerede bu Mansur" şeklinde seslendi.

"YAVAŞ BİZİ PİŞMAN ETTİ"

Yaşanan su krizinden dolayı geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi'ne konuşan vatandaşlar da Mansur Yavaş'a tepki göstermişti. Bidonlarla evine su taşımak zorunda kalan Mehmet Ferit Baldız."10 gündür suyumuz yok! Bizi oyalıyorlar. Bu kış günü doğalgazımız bile yanmıyor. Peteklerde su yok, sistem basmıyor! Dere tepe gezip su getiriyorum hayvanlarıma su taşıyorum. Bir haftadır banyo yapmadım. Mansur Yavaş bizi pişman etti." İfadelerini kullanmıştı.

Sadık Başlamak isimli vatandaş ise "Su akmıyor ama durmadan fatura mesajları geliyor. Büyükşehir hiçbir çözüm üretemiyor. Mansur Yavaş'ın belediyecilikten anladığı yok" diyerek tepki göstermişti.