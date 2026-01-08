Ankara Büyükşehir’e yönelik konser soruşturmasında gelişme! Sanıklara adli kontrol kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturmada gelişme yaşandı. Kamu zararına yok açacak şekilde usulsüzlük yapıladığına ilişkin başlatılan ve 14 sanığın yargılandığı davada yeni karar açıklandı.

MİLYONLARCA LİRALIK KAMU ZARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldü. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre, 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Ayrıntılar gelecek...