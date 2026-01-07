Yılmaz Özdil’den Yunanlı isme sert cevap! ‘Tayyip Erdoğan’ın terliğini bile alamazlar buradan’

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile eşi Cilia Flores ile beraber kaçırılmasının ardından Yunanistanlı gazeteci, siyasetçi ve hukukçu Faílos Kránidiotis akılalmaz bir provokasyona imza attı.

YAPAY ZEKADAN SKANDAL GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU

Kránidiotis, ABD askerleri tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görüntüsünün bir benzerini yapay zeka kullanarak Başkan Erdoğan'a çevirdi. Yunanlı gazeteci, Başkan Erdoğan'ın bir fotoğrafını ABD askerleri tarafından esir alınmış gibi göstererek sosyal medya hesabından paylaştı.

Kránidiotis, alçak paylaşımına 'Next' yani sıradaki notunu da düştü.

"TERLİĞİNİ BİLE ALAMAZLAR"

Yunan gazetecinin skandal paylaşımına Türkiye'nin her kesiminden tepkiler çığ gibi büyüyor. Alçak provokasyona CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve muhalif gazeteci Uğur Dündar'ın ardından Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de tepki gösterdi. Özdil, Türkiye'den hiç kimse Başkan Erdoğan'ı değil, onun terliğini bile alamayacağını söyledi.

Yılmaz Özdil, Sözcü Tv'de katıldığı programda Yunanlı gazeteciye sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan'a yönelik skandal paylaşımının ardından Türkiye'nin yüz ölçümünün çok büyük olduğunu ve Türkiye'de herkesi gömecek kadar yer olduğunu söyleyen Özdil, "Bunu denemesini öneririm" dedi.

15 Temmuz alçak darbe girişiminde Türk milletinin Cumhurbaşkanını korumak için tankların altına yattığını hatırlatan Özdil, Venezuela ile Türkiye'nin karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Özdil "Venezuela ülke vatan değil, Türkiye bir vatandır. Türkiye üzerine hesap yapmaya çalışanlar bunu gözden kaçırıyorlar. Tayyip Erdoğan değil, terliğini bile alamazlar" şeklinde konuştu.

ÖZEL VE DÜNDAR DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye tepki göstermişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, "Yunanistanlı kendini bilmez gazeteci orada dur. Değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden bir vatandaşımızı alıp götürmeye cesareti olan varsa hodri meydan." Diye konuşmuştu.

Yunanlı ismin skandal paylaşımına tepki gösteren isimlerden biri de Uğur Dündar oldu. Dündar, Kránidiotis'in provokatif paylaşımına "Sonunuz yine denize dökülmek olur" diyerek cevap verdi.

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Tayyip Erdoğan'ı sevmeyebilir, sert şekilde eleştirebiliriz. Nitekim ben icraatını eleştiriyorum.

Ayrıca ona hiçbir zaman oy vermemiş olabiliriz. Ancak kendisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün makamında halkın oylarıyla oturmakta ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı sıfatını taşımaktadır. Sınırları zorlamayı deneyen hadsizler şunu iyi bilmelidir:

Sonunuz yine denize dökülmek olur. Sizin gibi tarih okumamış cahiller için çok büyük sözler bunlar… Pişman ederiz…