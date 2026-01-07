Suriye ordusu terör örgütü SDG'yi vuruyor! Halep'ten canlı yayın sadece A Haber'de
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2026 22:23 Güncelleme: 07.01.2026 22:24
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra başlayan çatışmalar ikinci günde de devam ediyor. Suriye ordusu, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu. A Haber çatışmaların devam ettiği noktada Halep'ten canlı yayın ile yaşanan son gelişmeleri anbean aktarıyor.
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra başlayan çatışmalar ikinci günde de devam ediyor. Suriye ordusu, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu. A Haber çatışmaların devam ettiği noktada Halep'ten canlı yayın ile yaşanan son gelişmeleri anbean aktarıyor.
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in açıklamaları ise şöyle;
Bölgede gerilim sürüyor. Yerinden edilen 3 bin sivil Suriye hükümeti tarafından farklı noktalara alınarak barınma ihtiyaçları sağlanıyor. Yoğun çatışma sesleri buraya kadar geliyor.
Ayrıntılar geliyor...