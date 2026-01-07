Emine Erdoğan Malezya Başbakanı’nın eşi Wan Azizah İsmail ile görüştü!

Fotoğraf-AA

HACİVAT-KARAGÖZ OYUNUNU İZLEDİLER

Lider eşleri, somut olmayan kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılan "Yaşayan Miras Okulu"nu da ziyaret etti. Okula gelişlerinde çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Emine Erdoğan ve Wan Azizah İsmail, seymen ekibinin gösterisini izledi.

TÜRK KAHVESİ İÇTİLER

Kumda Türk kahvesinin pişirilmesi ve geleneksel Türk tatlılarından mesir macununun yapılışına ilişkin bilgi alan lider eşleri, Türk kahvesi, kızılcık şerbeti ve mesir macunundan tattı.

Lider eşleri, sözlü kültür ve geleneksel sanatlar bölümüne geçerek, burada Dede Korkut ve Anadolu masalları ile Nasreddin Hoca fıkraları dinleyen çocuklara eşlik etti.

Çocuklarla geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz-Hacivat'ı izleyen lider eşleri, ikilinin atışmaları karşısında eğlenceli anlar yaşadı. Oyun sonunda lider eşlerine Karagöz-Hacivat'ın tablosu hediye edildi.

Ebru ve hüsn-i hat atölyelerindeki çalışmaları izleyen Emine Erdoğan ve Wan Azizah İsmail, bez üzerine ahşap baskı yapmayı deneyimledi. Sıfır atık atölyesine geçen lider eşleri, burada çeşitli atık malzemelerden yapılan oyuncak ve müzik aletlerini inceledi.

Lider eşleri, sıfırdan kağıt yapımı ve bu kağıtlardan defter yapım aşamaları ile yıpranmış kağıtların restore edildiği atölyeyi de ziyaret etti. Programda, AK Parti Grup Başkanvekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Başkanı Leyla Şahin Usta ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler de yer aldı.