Sosyal medya paylaşımları tepki çekti: Avukat hakkında soruşturma

Giriş: 06.01.2026 22:36
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla tepki çeken avukat hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Bakan Tunç, “Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış sergilemediği ve İzmir Barosu’na kayıtlı olduğu tespit edilen avukat hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İzmir Barosu'na kayıtlı olan avukat hakkında sosyal medya paylaşımlarından dolayı disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç şunları kaydetti:

"Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesi, avukatlığın kamu hizmeti olduğunu; avukatın ise yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiğini açıkça vurgular.

Yargının kurucu unsuru olmanın yüklediği sorumluluk; avukatların yalnızca temsil ettikleri hakkı savunmayı değil, adalete duyulan güveni de güçlendirmeyi gerektirir.

Hukukun ciddiyetini zedeleyen, kanun hükümlerini keyfî biçimde yorumlayarak yanlış yönlendirmeye kapı aralayan her tutum; toplumun adalete olan inancına zarar verir.

Avukatlık Kanunu'nun 34. maddesi, avukatlık görevinin özen, doğruluk ve onur içinde yürütülmesini; avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun davranmayı ve meslek kurallarına bağlılığı esas alır. Türkiye Barolar Birliği meslek kuralları da aynı doğrultuda; avukatın, mesleğin itibarını zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınmasını, bu hassasiyeti yalnızca mesleki faaliyetinde değil özel hayatında da gözetmesini gerekli kılar.

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen ve İzmir Barosu'na kayıtlı olduğu tespit edilen avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

Avukatlık Kanunu'nun disiplin hükümleri uyarınca ilgili baro tarafından da meslek kurallarına aykırılık teşkil edip etmediği yönünden inceleme ve gerekli değerlendirmeleri yapılmak üzere disiplin süreci başlatılmıştır."

Bakan Tunç'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım (X)Bakan Tunç'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım (X)

