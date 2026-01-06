Milli İrade Platformu’ndan Başkan Erdoğan’a destek

Milli İrade Platformu, Başkan Erdoğan'a yönelik yapılan hadsiz paylaşımlara tepki göstererek bir açıklama yayımladı. Platformun NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son günlerde husumet odaklarının Başkan Erdoğan'ı ve onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletini hadsizce hedef aldıklarının görüldüğü belirtilerek, söz konusu eylemlerin en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.



Bu tür içeriklerin yalnızca açık bir dezenformasyon faaliyeti değil, aynı zamanda devletin en üst makamına, milli iradeye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırı olduğunun altı çizilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen ithamların 86 milyona yönelmiş söylemler olduğuna dikkat çekildi.

Platformdan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız! Son günlerde husumet odaklarının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Aziz Milletimizi hadsizce hedef aldıkları görülmüştür.

Bu tür içerikler; yalnızca açık bir dezenformasyon faaliyeti değil, aynı zamanda devletimizin en üst makamına, milli iradeye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırıdır. Hazin bir çaresizliğin dışavurumu olan söz konusu eylemleri en güçlü şekilde kınıyoruz.

Cumhurbaşkanımız, milletimiz tarafından doğrudan seçilmiş devlet başkanıdır. Ona yöneltilen tehditkâr ve itibarsızlaştırıcı söylem ve tutumlar, bir şahsın ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve 86 milyonun ortak iradesine yönelmiş açık bir meydan okumadır. Bu gerçeğin herkes tarafından bilinmesi gerekir.

Allah'a şükürler olsun ki bu kirli medya operasyonlarına karşı necip milletimizin gösterdiği ortak refleks; aidiyet duygusunun ve devlet şuuruna bağlılığının en somut işaretidir.

Bu gibi anlarda, toplumun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu güçlü irade Türk Milletinin en büyük teminatıdır. Anadolu topraklarını yurt edindikten sonra türlü badireleri atlatıp bugünlere ulaşmamızı da bu ferasetli duruşa borçluyuz.

Bu vesileyle; milli birlik ve beraberlik hassasiyetiyle hareket eden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, milletin pak sinesinde kendine mümtaz bir yer edinmiş Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha kararlılıkla ilan ediyoruz. Milletimiz var olsun, birliğimiz daim olsun!