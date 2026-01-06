Kapalıçarşı operasyonunda 4. dalga! 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı

06 Ocak 2026, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2026 09:40 Güncelleme: 06.01.2026 09:45
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyası dördüncü dalga operasyonu yapıldı. Bu kapsamda 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyası dördüncü dalga operasyonu yapıldı.

80 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ
Çalışmalar sonucu forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasadışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

28 ARAÇ, 41 TAŞINMAZ, 11 MESKEN VE 8 İŞYERİNE EL KONULDU
Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri toplam 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.

