İzmir’de adliye önünde şüpheli paket paniği! Fünye ile patlatıldı

İzmir'de Adliye önündeki kaldırıma bırakılan şüpheli paket nedeniyle güvenlik güçleri harekete geçti. Adliye önünde geniş güvenlik önlemi alınırken, şüpheli paketin olduğu alan çember altına alındı. Bölgenin yaya ve araç girişlerine kapatılmasının ardından bomba imha ekipleri harekete geçti. Şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

PAKET BOŞ ÇIKTI

Bomba imha uzmanlarının fünye ile patlattığı paketin boş çıktığı öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, şüpheli paketin bir araçtan yere düştüğü ve yoldan geçen bir vatandaş tarafından yol kenarına bırakıldığı öğrenildi.





FETHİ SEKİN BURADA ŞEHİT EDİLMİŞTİ



Öte yandan, PKK'lı 2 terörist 5 Ocak 2017 tarihinde burada bir silahlı saldırı gerçekleştirmiş, Polis Memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuştu. Dün, hain saldırının yıl dönümüydü.