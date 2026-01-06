İngiliz ajanı Lawrence’ın şeytani oyunu! MİT arşivleri açıldı, Ortadoğu’da kirli plan deşifre oldu
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) resmi internet sitesinde yer alan “Özel Koleksiyon” bölümüne eklenen yeni bir belge, Orta Doğu’nun kaderini değiştiren karanlık planları bir kez daha gün yüzüne çıkardı. “Arabistanlı Lawrence” olarak bilinen ünlü İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence’ın, 1920’li yıllarda Mısır, Suriye, Irak ve Filistin hattında yürüttüğü gizli faaliyetler, dönemin Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti tarafından raporlandı.
23 Eylül 1929 tarihli ve Büyük Erkan-ı Harbiyye Reisliği, Dahiliye ve Hariciye Vekaletleri'ne gönderilen yazıda, Lawrence'ın kılık değiştirerek, sahte kimliklerle ve mezhepsel-dini provokasyonlarla bölgeyi nasıl ateşe verdiği tüm ayrıntılarıyla anlatılıyor.
"ŞEYH, HOCA, HAHAM… HER KILIĞA GİRDİ"
Belgede, İngiliz ajanının "Şeyh Aptullah" ve "Yakos İskinazi" isimlerini kullanarak faaliyet yürüttüğü belirtiliyor. Rapora göre Lawrence, Kudüs'te bulunduğu süre boyunca bazen Müslüman hoca, bazen Amerikalı Musevi hahamı kılığına girerek halkı kışkırttı:
"Lavrens'in Kudüs'te bulunduğu müddet zarfında bazen Müslüman hocası kıyafetinde ve şeyh Aptullah namıyla (Müslüman din adamı kılığıyla sahte isim kullanarak), bazen de Amerikalı Musevi hahamı şeklinde ve Yakos İskinazi namıyla (Yahudi din adamı kisvesiyle başka bir kimlikle) Ağlama Duvarı civarına gelerek Müslüman ve Yahudilere ayrı ayrı zamanlarda zehirli telkinlerde bulunduğu…"
(Yani farklı din ve kimlikler üzerinden provokasyon yaptığı)
ZEHİRLİ TELKİNLER, HEDEF FİLİSTİN'DE KAOS
Raporda, Lawrence'ın Müslüman ve Yahudi topluluklara ayrı ayrı provokatif söylemlerle yaklaştığı, bu yolla Filistin'deki çatışma ortamını bilinçli olarak körüklediği ifade ediliyor. Belgede geçen "bugünkü Filistin kıtalini ihzar ettiği" ifadesi, (Filistin'de yaşanan çatışmaların zeminini hazırladığı) şeklinde açıklanıyor.
MASON KULÜBÜ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Belgenin en çarpıcı bölümlerinden biri ise Kahire'deki Mason kulübüne yapılan bildirim oldu:
"Kahire'deki Mason kulübüne Suriye ve Filistin'den gelen mevsuk ve teyit edilmiş malumatı arz eylerim…"
(Kahire'deki Mason kulübüne, güvenilir ve doğrulanmış istihbarat bilgileri sunulmuştur)
Bu ifade, İngiliz istihbarat ağlarının Masonik yapılarla iç içe yürütüldüğü yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.
İNGİLİZ PLANI: ÖNCE KAOS, SONRA 'İSTİKLALE LAYIK DEĞİLLER' ALGISI
Rapora göre İngiltere, Filistin ve Mısır'a bağımsızlık verilmesini savunan dönemin İngiliz Başbakanı Ramsay MacDonald'ı zayıflatmak için bölgede bilinçli şekilde kriz çıkarmayı hedefledi:
"Filistin'de bir ihtilal çıkarılarak istiklale layık olmadıkları maksadı istihdaf edilmiştir."
(Filistin halkının bağımsızlığa layık olmadığı algısı oluşturulmak istenmiştir)
Amaç, bölgede kaos oluşturarak İngiliz sömürge yönetiminin devamını meşrulaştırmaktı.
SUDAN HATTI: KİRLİ OPERASYONLARIN MERKEZİ
Belgede, Lawrence'ın Sudan'a geçişinin tesadüf olmadığı açıkça vurgulanıyor:
"Mısır'da karışıklıklar ihdas ve tertip için en iyi vasat şimdiki halde Sudan'dır."
(Mısır'da karışıklık çıkarmak için en uygun zemin Sudan'dır)
Raporda Sudan'ın, Mısır'a ajan sevkiyatı ve suikast hazırlıkları için güvenli bir üs olarak kullanıldığı belirtiliyor. Eğitimli ajanların Mısır'a sokularak menfi propaganda ve tahribat yapmasının "pek basit" olduğu ifadesi dikkat çekiyor.
MİT ARŞİVLERİNDEN ÇIKAN BELGE TARİHE IŞIK TUTTU
MİT tarafından paylaşılan bu belge, İngiliz istihbaratının Ortadoğu'da etnik, mezhepsel ve dini fay hatlarını nasıl bilinçli şekilde kullandığını bir kez daha ortaya koydu. "Arabistanlı Lawrence" efsanesinin ardındaki gerçek yüz, kılık değiştiren bir ajan, organize provokasyonlar ve emperyalist planlar olarak arşivlerdeki yerini aldı.
