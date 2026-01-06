İngiliz ajanı Lawrence’ın şeytani oyunu! MİT arşivleri açıldı, Ortadoğu’da kirli plan deşifre oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ʺArabistanlı Lawrenceʺ olarak bilinen ünlü İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence hakkında hazırlanan belgeyi paylaştı. ( MİT - Anadolu Ajansı )

"Lavrens'in Kudüs'te bulunduğu müddet zarfında bazen Müslüman hocası kıyafetinde ve şeyh Aptullah namıyla (Müslüman din adamı kılığıyla sahte isim kullanarak), bazen de Amerikalı Musevi hahamı şeklinde ve Yakos İskinazi namıyla (Yahudi din adamı kisvesiyle başka bir kimlikle) Ağlama Duvarı civarına gelerek Müslüman ve Yahudilere ayrı ayrı zamanlarda zehirli telkinlerde bulunduğu…"

(Yani farklı din ve kimlikler üzerinden provokasyon yaptığı)

ZEHİRLİ TELKİNLER, HEDEF FİLİSTİN'DE KAOS

Raporda, Lawrence'ın Müslüman ve Yahudi topluluklara ayrı ayrı provokatif söylemlerle yaklaştığı, bu yolla Filistin'deki çatışma ortamını bilinçli olarak körüklediği ifade ediliyor. Belgede geçen "bugünkü Filistin kıtalini ihzar ettiği" ifadesi, (Filistin'de yaşanan çatışmaların zeminini hazırladığı) şeklinde açıklanıyor.