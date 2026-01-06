FETÖ’ye ağır darbe! 223 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik son 20 gündür polis tarafından devam eden operasyonlarda; 223 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakıan Yerlikaya şu bilgileri verdi: "FETÖ'nün "Mahrem yapılanmalar" içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağlayan, 223 şüpheli yakalandı. 87'si tutuklandı. 50'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor".

