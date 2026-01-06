06 Ocak 2026, Salı
FETÖ’ye ağır darbe! 223 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik son 20 gündür devam eden operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca 87 kişinin tutuklandığı belirtti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik son 20 gündür polis tarafından devam eden operasyonlarda; 223 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakıan Yerlikaya şu bilgileri verdi: "FETÖ'nün "Mahrem yapılanmalar" içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağlayan, 223 şüpheli yakalandı. 87'si tutuklandı. 50'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor".

