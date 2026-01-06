CHP kulislerinde bomba iddia! Kılıçdaroğlu’na yeni hareket çağrısı

İÇERİDE DE TEPKİ VAR



Başarısız ve etkisiz görüntüyle eleştirilerin odağında yer alan gölge kabine ise tüzük değişikliği ile MYK'dan ayrılmış, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlanmıştı.

Sabah'ın haberine göre; Dağınık yönetim şeklinin A takımı içerisinde de huzursuzluk yarattığı, özellikle Murat Bakan ve Gamze Taşcıer gibi aktif siyasilerin genel merkezden uzaklaştırılmasına tepkilerin olduğu öğrenildi.