CHP kulislerinde bomba iddia! Kılıçdaroğlu’na yeni hareket çağrısı
CHP’de iç hesaplaşma yeni bir boyuta taşındı. Muhalif kanat, Özgür Özel’in A takımındaki dağınıklığı Kemal Kılıçdaroğlu’na raporladı. Kulislere göre eski genel başkana “yeni bir siyasi hamle başlat” baskısı giderek artıyor.
CHP'de 'şaibeli kurultay' iddiaları ve 'arınma' tartışmalarının gölgesinde bir kriz daha patlak verdi. Son 1 aylık süreçte eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden birçok muhalif partilinin; PM, MYK ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki yeni oluşumdan yakındığı öğrenildi.
Partililerin, Genel Başkan Özgür Özel'i "partinin DNA'sını değiştirmekle" ve "muhalifleri tasfiye etmekle" suçladığı aktarıldı. Kılıçdaroğlu'na da bir an önce yeni bir hareket başlatma çağrılarının arttığı öne sürülüyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN SESSİZ BEKLEYİŞ
Söz konusu şikayet ve talepleri fazla yorum yapmadan dinlediği öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun ise gözünü 'mutlak butlan' davasından çıkacak nihai sonuca çevirdiği belirtiliyor.
Son olarak İstinaf Mahkemesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin "davanın reddi" kararını önceki gün kaldırmıştı. Dosya yeniden ilk derece mahkemesinde görülecek. Muhalif cephe, söz konusu gelişme ile yeniden mutlak butlan ihtimalinin belirdiğini savunuyor.
"SAĞA KAYDIK" TEPKİLERİ
CHP lideri Özgür Özel, geçen yılın kasım ayı sonundaki olağan kurultayda, PM üye sayısını 60'dan 80'e çıkarmıştı.
32 yeni ismin yer aldığı PM'de eski DEVA Partili Evrim Rızvanoğlu, eski İYİ Partili Bahadır Erdem, eski Demokrat Partili Salih Uzun ve eski Gelecek Partililer Serkan Özcan ile Kerim Rota gibi isimlerin yer alması büyük tepki çekmişti. PM'deki yeni görüntü, "Sağa kaydık" eleştirilerine de zemin hazırlamıştı.
İÇERİDE DE TEPKİ VAR
Başarısız ve etkisiz görüntüyle eleştirilerin odağında yer alan gölge kabine ise tüzük değişikliği ile MYK'dan ayrılmış, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlanmıştı.
Sabah'ın haberine göre; Dağınık yönetim şeklinin A takımı içerisinde de huzursuzluk yarattığı, özellikle Murat Bakan ve Gamze Taşcıer gibi aktif siyasilerin genel merkezden uzaklaştırılmasına tepkilerin olduğu öğrenildi.
