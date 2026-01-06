Bakan Fidan Paris'te Şeybani ile görüştü!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2026 17:11 Güncelleme: 06.01.2026 17:22
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fransa'nın başkenti Paris'te katıldığı Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Erdoğan'ı temsilen katıldığı Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Paris'te, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.
Görüşmede küresel ve bölgesel konular ele alındı.