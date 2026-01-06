Baba ziyareti masalı! Bagajdan 66 bin hap fışkırdı
Adana'da narkotik polisi, otoyolda takibe alıp, durdurduğu otomobilin kapı döşemelerinin altına gizlenmiş 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü M.A.Ç. (19), "Babam hastaydı, onu ziyarete gidiyordum. Uyuşturucudan haberim yoktu" dedi. M.A.Ç. ve yanındaki E.M.Y. (17) ile uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlenen V.G. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Tinga'nın kapılara tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, döşemenin altına gizlenen 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi. M.A.Ç. ve E.M.Y., gözaltına alındı.
BAĞLANTILI 2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI
Emniyete götürülen M.A.Ç. sorgusunda, "Babam hastaydı, onu ziyarete gidiyordum. Araçta uyuşturucu olduğundan haberim yoktu" dedi. Diğer şüpheli E.M.Y. de hakkındaki suçlamayı reddetti. Narkotik polisi, yaptığı çalışmada uyuşturucu maddeyle ilgisi olduğu saptanan V.G. (25) ve İ.M.'yi (23) de adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı.
