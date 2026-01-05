Niğde’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonda, H.E.G, A.K.H, T.K. ve B.Z'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan H.E.G, A.K.H. ve T.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



B.Z. ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.