Emine Erdoğan, Abdelsalam ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Abdelsalam ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Emine Erdoğan, "Müslüman Alimler Konseyi Genel Sekreteri Mohamed Abdelsalam ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Konsey olarak yürüttükleri çalışmalarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.