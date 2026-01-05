05 Ocak 2026, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan, Abdelsalam ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Abdelsalam ile bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2026 19:53 Güncelleme: 05.01.2026 19:55
Emine Erdoğan, Abdelsalam ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Müslüman Alimler Konseyi Genel Sekreteri Mohamed Abdelsalam ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Abdelsalam ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Emine Erdoğan, "Müslüman Alimler Konseyi Genel Sekreteri Mohamed Abdelsalam ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Konsey olarak yürüttükleri çalışmalarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emine Erdoğan, Abdelsalam ile bir araya geldi Emine Erdoğan, Abdelsalam ile bir araya geldi Emine Erdoğan, Abdelsalam ile bir araya geldi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör