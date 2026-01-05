Emine Erdoğan, Abdelsalam ile bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Müslüman Alimler Konseyi Genel Sekreteri Mohamed Abdelsalam ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Abdelsalam ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Emine Erdoğan, "Müslüman Alimler Konseyi Genel Sekreteri Mohamed Abdelsalam ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Konsey olarak yürüttükleri çalışmalarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.