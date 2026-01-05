AB harekete geçti! Grok’a cinsel içerikli çocuk görüntüleri incelemesi
X platformunun denetimsiz algoritması bir kez daha tartışma konusu oldu. Küfür skandalının ardından bu kez de kadın bedenini hedef alan ve kurgusal cinsel saldırı görselleri üreten Grok, dijital dünyada kırmızı alarm verdirdi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, X bünyesindeki yapay zeka aracı Grok’un çocuklara ait sahte cinsel içerikli görüntülerin üretilmesinde kullanıldığına yönelik şikayetleri ciddi şekilde incelemeye aldı.
Milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X'in yapay zeka robotu Grok'un skandalları bitmek bilmiyor. Toplumun ortak payda ve değerlerine ağır küfür ve hakaretler bulunmasıyla da daha önce gündem olan Grok gelen tepkiler sonucu algoritmalarında değişikliğe gitmiş ve küfür/hakaret içerikli sohbetlerini kısıtlamıştı.
Yapay zeka Grok'un son dönemde özellikle kadınları hedef alan, cinsel istismar niteliği taşıyan kurgusal görseller ile birlikte müstehcen içerikli konuşmalarını artırması kamuoyunun tepkisini çekti.
AB KOMİSYONU'NDAN GROK'A İLİŞKİN AÇIKLAMA: ÇOCUK İSTİSMARI İDDİALARI MASADA
AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilmiş bir yapay zeka sohbet robotu olan Grok'un reşit olmayanların sahte cinsel içerikli görüntülerini ürettiğine dair iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.
"BU SKANDALI KORKUNÇ VE İĞRENÇ OLARAK GÖRÜYORUZ"
AB Komisyonunun bu konuyu çok ciddiye aldığına işaret eden Regnier, "X veya Grok'un artık çocuksu görüntülerle oluşturulmuş bazı çıktılarla müstehcen içerik gösteren bir 'baharatlı mod' sunduğunun farkındayız." dedi.
Regnier, "Bu baharatlı değil, yasa dışı bir durum. Biz bunu korkunç ve iğrenç olarak görüyoruz. Bunun Avrupa'da yeri yoktur." ifadelerini kullandı.
Grok'un benzer sorunlu görselleri daha önce de ürettiğini anımsatan Regnier, X'in AB'ye resmi yanıt verdiğini ve bunu değerlendirme sürecinde olduklarını belirtti.
Regnier, X platformunun AB'nin dijital yasalarına uyuma verdiği önemin farkında olması gerektiğine dikkati çekerek, X'in AB tarafından aralık ayında 120 milyon avro cezasına çarptırıldığını anımsattı.
AB Komisyonunun dijital kuralları konusunda çok ciddi olduğunu sözlerine ekleyen Regnier, bütün şirketlerin kurallara riayet etmesi gerektiğini vurguladı.
X sosyal medya platformundaki yapay zeka aracı Grok, rıza dışı cinsel içerikler ve çocukların cinsel görsellerini ürettiği gerekçesiyle tepki çekmişti.
