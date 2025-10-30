2-Topluluk Katmanı: Kullanıcı katkıları Grokipedia'da doğrudan yayınlanmıyor. Her yeni bilgi, en az üç bağımsız Grok doğrulayıcısı tarafından kontrol edildikten sonra sisteme dahil ediliyor.

Bu yapı, hem hız hem de doğruluk açısından Wikipedia gibi platformlara kıyasla daha güvenilir bir bilgi akışı sağlamayı hedefliyor.