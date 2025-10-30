Viral Galeri Viral Liste Yapay zeka ansiklopedisi Grokipedia nedir, nasıl çalışıyor? Wikipedia’nın yerini mi alacak?

Elon Musk, yapay zeka ve bilgi teknolojilerinde yeni bir dönemi başlatıyor. xAI tarafından geliştirilen Grokipedia, Wikipedia'ya alternatif olarak tasarlanan yapay zeka destekli çevrim içi ansiklopedi projesi olarak resmen kullanıma açıldı. Musk, X (eski Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, 'Grokipedia 0.1 sürümü yayında. 1.0 sürümü on kat daha iyi olacak ama mevcut hali bile Wikipedia'dan daha üstün.' ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.10.2025 14:45
Grokipedia Nedir?

Grokipedia, xAI tarafından geliştirilen Grok 4 adlı dil modeliyle çalışan çevrim içi bir ansiklopedidir. Platform, insan katkısı yerine yapay zeka tarafından üretilen ve kaynaklarla desteklenen içerikler sunuyor.

Wikipedia'nın gönüllü katkı sisteminden farklı olarak Grokipedia, bilgileri gerçek zamanlı olarak güncelleme ve doğrulama prensibiyle çalışıyor. Kullanıcı sorguları Grok 4 modeli tarafından işleniyor, akademik ve resmi kaynaklardan derlenen bilgiler özetlenerek sunuluyor.

GROKİPEDİA NASIL ÇALIŞIYOR?

Platform, iki katmanlı bir sistem üzerine kurulu:

1-Yapay Zeka Katmanı: Grok 4 modeli, akademik makaleler, resmi raporlar ve haber sitelerinden veri çekiyor.

2-Topluluk Katmanı: Kullanıcı katkıları Grokipedia'da doğrudan yayınlanmıyor. Her yeni bilgi, en az üç bağımsız Grok doğrulayıcısı tarafından kontrol edildikten sonra sisteme dahil ediliyor.

Bu yapı, hem hız hem de doğruluk açısından Wikipedia gibi platformlara kıyasla daha güvenilir bir bilgi akışı sağlamayı hedefliyor.

BİLGİ ARŞİVİNİN UZAYA GÖNDERİLMESİ

Grokipedia ekibinden yapılan açıklamalara göre, platformun tam arşivi kararlı oksit yüzeylerine kazınarak Ay ve Mars yörüngesine gönderilecek. Projenin amacı insan bilgisini uzun vadede koruma altına almak. Musk bu girişimi X üzerinden onayladı.

