Yapay zeka ansiklopedisi Grokipedia nedir, nasıl çalışıyor? Wikipedia’nın yerini mi alacak?
Elon Musk, yapay zeka ve bilgi teknolojilerinde yeni bir dönemi başlatıyor. xAI tarafından geliştirilen Grokipedia, Wikipedia'ya alternatif olarak tasarlanan yapay zeka destekli çevrim içi ansiklopedi projesi olarak resmen kullanıma açıldı. Musk, X (eski Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, 'Grokipedia 0.1 sürümü yayında. 1.0 sürümü on kat daha iyi olacak ama mevcut hali bile Wikipedia'dan daha üstün.' ifadelerini kullandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.10.2025 14:45