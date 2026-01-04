Haberler Tıkla Haberleri Küfürbaz Grok tacizci oldu! Müstehcen görüntü skandalı

Daha önce küfür barındıran içerikler sunan X'in yapay zeka aracı Grok, şimdi de fotoğraflardaki kıyafetleri silerek çıplak görseller oluşturmaya başladı. Uzmanlar, bunun dijital cinsel taciz olduğunu söylerken, bu konuda yasal önlem alınması gerektiğini belirtti.

X'in yapay zekâ platformu Grok , şimdi de cinsel tacizle gündemde. Daha önce ağır hakaret ve küfür barındıran içerikler sunan ve Türkiye'de erişim engeli kararı alındıktan sonra eski haline dönen Grok, şimdi ise insanların fotoğraflarından kıyafetlerini silip teşhirci yapay zekâ görselleri oluşturuyor. Bankta oturan bir kadın, kullanıcıların yönlendirmesiyle Grok tarafından çıplağa yakın bir biçimde yeniden tasvir ediliyor. Görseller birkaç saat içinde milyonlarca erişime ulaşıyor. İnsanların mahremlerini, eşlerini ve çocuklarını da hedef alan bu olay 'cinsel taciz' suçuna girerken, vatandaşlar Grok'un yeniden erişime engellenmesi için çağrıda bulunuyor.

Kastamonu Üniversitesi Yapay Zekâ Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. S. Tunay Kamer, Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada bunun teknolojinin ne kadar tehlikeli bir silaha dönüşebileceğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.