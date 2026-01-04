Yılın ilk kabinesini topluyor! Peki masadaki konular ne?

FOTOĞRAF: AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın ilk Kabinesi'ni Beştepe'de topluyor. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerini ekonomi, terörle mücadele, bölgesel gelişmelerin yanında bir de diplomatik ilişkiler oluşturacak.