Yılın ilk kabinesini topluyor! Peki masadaki konular ne?

04.01.2026
Yılın ilk kabinesini topluyor! Peki masadaki konular ne?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2026 yılının ilk Kabine Toplantısı Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış politikadaki stratejik adımları ile ekonomi, güvenlik ve uluslararası ilişkiler başta olmak üzere birçok kritik gündem maddesinin de ele alınacağı tahmin ediliyor. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Toplantının ana gündemini ekonomi, terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve devam eden diplomatik süreçler oluşturacak.

FOTOĞRAF: AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın ilk Kabinesi'ni Beştepe'de topluyor. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerini ekonomi, terörle mücadele, bölgesel gelişmelerin yanında bir de diplomatik ilişkiler oluşturacak.

