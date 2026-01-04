04 Ocak 2026, Pazar
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! Masada hangi konular var?

Giriş: 04.01.2026 21:36 Güncelleme: 04.01.2026 23:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2026 yılının ilk Kabine Toplantısı Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış politikadaki stratejik adımları ile ekonomi, güvenlik ve uluslararası ilişkiler başta olmak üzere birçok kritik gündem maddesinin de ele alınacağı tahmin ediliyor. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Toplantının ana gündemini ekonomi, terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve devam eden diplomatik süreçler oluşturacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın ilk Kabinesi'ni Beştepe'de topluyor. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerini ekonomi, terörle mücadele, bölgesel gelişmelerin yanında bir de diplomatik ilişkiler oluşturacak.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları, güvenlik birimlerinin saha raporları ve alınması planlanan yeni tedbirler kabine üyeleri tarafından ele alınacak.

10 MART MUTABAKATI VE SURİYE

Suriye'deki son gelişmeler, 10 Mart mutabakatı, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu, sınır güvenliği, geri dönüş süreci ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik atılan adımlar da kabine üyelerinin masasında olacak.

GAZZE'DE DEVAM EDEN İNSANİ KRİZ

Dış politikada ise Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'de seyir güvenliği, Gazze'de devam eden insani kriz ve İsrail'in saldırıları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Türkiye'nin ateşkes çağrıları, diplomatik girişimleri ve insani yardım faaliyetleri kabinenin gündeminde olacak. Öte yandan İsrail'in Somaliland'ı tanıma yönündeki adımları da toplantıda ele alınacak.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE 2025 ADIMLARI

2025 yılındaki enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, fiyat istikrarı, gıda ve kira fiyatlarındaki gelişmeler ile bu yıl vatandaşın alım gücünü artırmaya yönelik alınması gereken yeni tedbirler de masada...

