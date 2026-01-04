İETT’de 19.7 milyarlık bakım skandalı! Sayıştay raporunda ortaya çıktı

İETT

KAĞIT ÜSTÜNDE VAR ARAÇTA YOK



Teknik şartnamelerde bazı yedek parçalar için kalite standartları tanımlanmış olsa da, Sayıştay raporunda bu standartların uygulanıp uygulanmadığını ölçen hiçbir sistemin bulunmadığı belirtildi. Denetimlerin, ekiplerin inisiyatifine bırakıldığı vurgulandı.

Raporda açıkça şu uyarı yapıldı: "Aynı işlevi gören ancak hiçbir kalite standardı taşımayan yan sanayi parçalar, şartnamelerde belirtilen standartlı parçalara göre çok daha düşük maliyetle temin edilebiliyor. Bu parçaların araçlarda kullanılıp kullanılmadığına dair etkin bir kontrol olmadığının altı çizildi.