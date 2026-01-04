Dev tanker Bozcaada açıklarında karaya oturdu! 26 kişilik mürettebat için zamanla yarış

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında seyir halinde olan boş ham petrol tankeri lodos nedeniyle karaya oturdu. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörü sevk edildi. Konuya ilişkin detayları A Haber Muhabiri Vedat Sezer, ekiplerin mahsur kalan mürettebat için kurtarma çalışması başlattığını belirtti.

Lodos fırtınasının çok sert estiği Kuzey Ege Denizi'nde Bozcaada'nın kuzey batısında, Polente Feneri açıklarında seyir halindeyken, Umman bayraklı olduğu öğrenilen bir ham petrol tankerinin karaya oturduğunu belirten Sezer, "Tankerin 149 metre boyunda ve 61.991 grostonluk Candy adlı bir tanker olduğu belirlendi ve özellikle lodos fırtınasının sert estiği Polente Feneri açıklarında karaya oturdu. Gemi Aliağa'dan Yalova'ya gitmekte olduğu belirtildi ve ihbar yapılması üzerine gemi kontrol, Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gemi trafik hizmetlerinden yardım talebinde bulundu kaptanı geminin ve Polente mevkisine Kurtarma 10 ve Kurtarma 16 römorkörleri sevk edildi. Halen de bölgede Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı iki römorkör, Umman bayraklı boş ham petrol tankerinin kurtulması için çalışmalar başlattı ancak hava şartlarının oldukça zor olduğunu söylememiz gerekiyor ki saatteki hızı yaklaşık 70 kilometrenin üzerinde bir fırtına olduğunu da belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ÇALIŞMALAR KOORDİNELİ ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Aliağa'dan Yalova'ya gitmek üzere seyir halinde olan ve Bozcaada ilçesi Demir Sahası'nda bekleyen Umman bayraklı "QENDIL" adlı boş ham petrol tankerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturduğu hatırlatırak, "Yapılan kontrollerde geminin su almadığı, personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve geminin boş olması sebebiyle herhangi bir deniz kirliliğinin meydana gelmediği belirlenmiştir. Tankerin karaya oturduğu yerden emniyetli şekilde kurtarılması amacıyla Kurtarma-10 ve Kurtarma-16 römorkörleri bölgeye sevk edilmiştir. Kurtarma çalışmaları ilgili birimlerce koordineli şekilde devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan "QENDIL" adlı tankerin, 19 Aralık 2025'te Akdeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hava araçları ile vurulduğu öğrenildi.