Venezuela’da yaşayan Türkler A Haber’de: Halkın yüzde 80’i Maduro’nun gitmesini istiyor

(foto:ahaber.com.tr)

"SİVİLLER DEĞİL, ASKERİ NOKTALAR HEDEFTE"

Saldırıların hedefi ve sivil yerleşim yerlerinin durumuna dair gözlemlerini aktaran Hayta, "Arka planda konutların olduğu yerler var. Benim izlediğim videolarda sivillerin yaşadığı yerlere değil de askeriyenin olduğu askeri havaalanları ve liman bombalanmış. Ama yalnız askeriyenin olduğu yerde yaklaşık 500 bin insan yaşıyor. Bu insanlar büyük bir kaosla kaçtıklarına göre, isabet almış olan yerleşim yerleri de olabilir. Yarın sabah her şey daha net ortaya çıkacaktır." ifadeleri ile tabloyu özetledi.

"VENEZUELA HALKI GIDA HARİCİNDE SOKAĞA ÇIKMIYOR"

Venezuela'da yaşayan Türk Refik Güler, Valensiya sokaklarındaki son durumu aktarırken, halkın Maduro'nun kaçırılmasının ardından sakin bir tavırda olduğunu ve market, eczane gibi yerlerin kalabalık olduğuna değindi. Güler'in açıklamaları ise şöyle;

"İnsanlar alışverişini yapıyor. Arabası olanlar arabasıyla geliyor, diğer insanların çoğu yürüyerek geliyor. Sabah burası çok daha yoğundu, şu anda biraz daha sakinleşti. Ama sokakta fazla insan yok, fazla kişi yok, herkes evinde. İnsanlar ya su alıyor ya gıda alıyor, onun dışında dışarı çıkmıyorlar. Sabah biraz trafik vardı, o da insanlar yılbaşı tatili için şehir dışına çıkmıştı, onlar genelde evine geldi. Burası Valencia'nın en iyi alışveriş merkezi Sambil ama gördüğünüz gibi hiç kimse yok, sokakta insan yok."