Venezuela’da yaşayan Türk A Haber’de! Maduro’nun kalesi düştü mü?

Güney Amerika'da beklenen patlama gerçekleşti, Venezuela'nın başkenti Caracas savaş uçaklarının hedefi oldu! Gece yarısı başlayan bombardımanla askeri tesisler ve havaalanları yerle bir edilirken, şehirde tam bir kaos hakim. Bölgede yaşayan ve gelişmeleri yakından takip eden Türk, eski polis memuru Muharrem Hayta, A Haber canlı yayınında dehşet anlarını anlattı. Hayta, "Savaş uçakları tepemizden geçti, halk Maduro'dan kurtulmak için sokağa çıkıyor" diyerek çarpıcı iddialarda bulundu.

İşte Caracas'tan gelen o sıcak bilgiler...

"ISLIK SESİYLE BOMBALAR YAĞMAYA BAŞLADI"

Venezuela'da 20 yıldır yaşayan ve yerel siyaseti yakından takip eden Muharrem Hayta, saldırının başladığı ilk dakikaları hakkında A Haber canlı yayınında anlattı. Hayta, "Ben yaklaşık 20 yıldır buradayım, eski bir polis memuruyum ve diplomatik görevle geldim. Buradaki siyaseti yakından takip ediyorum. Saat 02.00 civarında burada savaş uçaklarının yakın mesafeden geçtiğini duyduk. Önce ıslık sesiyle bombaların patlamasına şahit olduk. Bizim bulunduğumuz yer Caracas'ın merkezi Altamira. Hemen 5 dakikalık mesafede askeri havalimanı var. Buranın bombalandığına dair haberler aldık. Aynı zamanda Caracas'ın içerisinde askeriyenin bulunduğu yaklaşık 500 bin insanın yaşadığı bir alan var. Oranın da ciddi bombalamalara şahit olduğunu gördük. İnsanlar şu an kaos halinde orayı terk ediyorlar." dedi.