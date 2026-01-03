Venezuela'da yaşayan Türk A Haber'de! Maduro'nun kalesi düştü mü?
Venezuela’nın başkenti Caracas, gece yarısı başlayan bombardımanla kaosa sürüklendi. Askeri tesisler ve havaalanları hedef alınırken, halk sokaklara döküldü. A Haber’e bağlanan Türk Muharrem Hayta, savaş uçaklarının şehir üzerinde uçtuğunu, halkın Maduro yönetimine tepkili olduğunu söyledi. Ekonomik çöküş ve hükümet içindeki çözülme iddiaları krizi derinleştiriyor.
Güney Amerika'da beklenen patlama gerçekleşti, Venezuela'nın başkenti Caracas savaş uçaklarının hedefi oldu! Gece yarısı başlayan bombardımanla askeri tesisler ve havaalanları yerle bir edilirken, şehirde tam bir kaos hakim. Bölgede yaşayan ve gelişmeleri yakından takip eden Türk, eski polis memuru Muharrem Hayta, A Haber canlı yayınında dehşet anlarını anlattı. Hayta, "Savaş uçakları tepemizden geçti, halk Maduro'dan kurtulmak için sokağa çıkıyor" diyerek çarpıcı iddialarda bulundu.
İşte Caracas'tan gelen o sıcak bilgiler...
"ISLIK SESİYLE BOMBALAR YAĞMAYA BAŞLADI"
Venezuela'da 20 yıldır yaşayan ve yerel siyaseti yakından takip eden Muharrem Hayta, saldırının başladığı ilk dakikaları hakkında A Haber canlı yayınında anlattı. Hayta, "Ben yaklaşık 20 yıldır buradayım, eski bir polis memuruyum ve diplomatik görevle geldim. Buradaki siyaseti yakından takip ediyorum. Saat 02.00 civarında burada savaş uçaklarının yakın mesafeden geçtiğini duyduk. Önce ıslık sesiyle bombaların patlamasına şahit olduk. Bizim bulunduğumuz yer Caracas'ın merkezi Altamira. Hemen 5 dakikalık mesafede askeri havalimanı var. Buranın bombalandığına dair haberler aldık. Aynı zamanda Caracas'ın içerisinde askeriyenin bulunduğu yaklaşık 500 bin insanın yaşadığı bir alan var. Oranın da ciddi bombalamalara şahit olduğunu gördük. İnsanlar şu an kaos halinde orayı terk ediyorlar." dedi.
EKONOMİK ÇÖKÜŞ: "ASGARİ ÜCRET 1 DOLAR, GENERALLER 180 DOLAR ALIYOR"
Ülkedeki ekonomik sefaletin halkı patlama noktasına getirdiğini belirten Hayta, Venezuela'daki acı tabloyu rakamlarla gözler önüne serdi ve "Venezuela'da bu olaylarla ilgili beklenti gayet pozitif. Çünkü insanlar ekonomik sıkıntıdan yaklaşık 15 senedir büyük bir sıkıntı yaşadılar. Trilyonluk dolar devalüasyonuna şahit oldular. Generallerin yaklaşık 180 dolar aldığı, asgari ücretin 1 dolar olduğu Venezuela'da halkın bu yönetimi destekleyeceğini zannetmiyorum. Maduro'nun Venezuela'daki oyu yaklaşık yüzde 5 civarında. Geçen sene seçimleri yüzde 70 farkla kaybetmişti ancak sonuçları göstermedi. Buradan da görüyoruz ki Venezuela'da halkın desteği kesinlikle Maduro tarafında değil." ifadelerini kullandı.
"MİLİSLER ASLINDA SUÇ ÖRGÜTLERİ"
Hükümetin silahlandırdığı milis grupların (Colectivos) halk nezdinde hiçbir karşılığı olmadığını vurgulayan Hayta, "Yarından itibaren milislerin sokağa döküleceği söyleniyor ama bu milisler 20 yıldan beridir burada silahlanıyorlar. Bunlar genelde suç örgütleri ve buradaki çetelerden oluşan insanlar. Halktan kesinlikle böyle bir destek yok. Yarından itibaren buradaki olayı daha rahat görebileceğiz. İnsanlar Maduro'dan artık bıkmış durumda." dedi.
KRİTİK İDDİA: "İÇİŞLERİ BAKANI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?"
Hükümet içerisindeki çözülmeye dair gelen duyumları A Haber ile paylaşan Muharrem Hayta, "Venezuela'da canlı yayınları takip ediyorum; sokağa çıkanları bir şekilde durduruyorlar, uçuşları kısıtlıyorlar. Yarın muhtemelen muhalif askerler de bu bombalamadan sonra iktidarı destekleyen askerleri etkisiz hale getireceklerdir. Gelen haberlere göre buranın İçişleri Bakanı'nın da öldürüldüğü söyleniyor. Eğer İçişleri Bakanı öldürüldüyse milisler sokağa çıkamayacaktır, bu önemli bir detay. Eğer hayattaysa yarından itibaren milisler de çatışmaya girecektir." dedi.
"SİVİLLER DEĞİL, ASKERİ NOKTALAR HEDEFTE"
Saldırıların hedefi ve sivil yerleşim yerlerinin durumuna dair gözlemlerini aktaran Hayta, "Arka planda konutların olduğu yerler var. Benim izlediğim videolarda sivillerin yaşadığı yerlere değil de askeriyenin olduğu askeri havaalanları ve liman bombalanmış. Ama yalnız askeriyenin olduğu yerde yaklaşık 500 bin insan yaşıyor. Bu insanlar büyük bir kaosla kaçtıklarına göre, isabet almış olan yerleşim yerleri de olabilir. Yarın sabah her şey daha net ortaya çıkacaktır." ifadeleri ile tabloyu özetledi.
