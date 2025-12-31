Başkan Erdoğan’dan şehit polis ailesine taziye telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit’in ailesiyle telefonla görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'daki saldırıda şehit düşen kahraman polisimiz Yasin Koçyiğit'in Ankara'daki ailesini ziyaret etti.
BAŞKAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE TELEFONU
Ziyarete ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Bu gece, Yalova'daki saldırıda şehit düşen kahraman polisimiz Yasin Koçyiğit'in Ankara'daki ailesinin yanındaydık. Şehitimizin annesi Hatice ablamız, eşi Rana kardeşimiz, evlatları Hatice ve Sıla kızlarımızla şehidimizi dualarla andık.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin ailesiyle telefonla görüştü, taziyelerini iletti. Şehidimiz Yasin Koçyiğit'i rahmetle yâd ediyorum. Ailesine, sevdiklerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
Şehidimizin makamı âli olsun."
