Mütefekkir Sadık Albayrak’tan Kavaid-i Lisan-i Kürdi! Terörsüz Türkiye’ye ilmi katkı

Sadık Albayrak'ın "Son Devir Osmanlı Uleması" isimli eseri hem geçmişimizin kültür hazinesine hem de günümüzdeki toplumsal sorunlara tarihi ışık tutuyor.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) Gazeteci, yazar, mütefekkir Sadık Albayrak

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VE "TÜRKİYE YÜZYILI"NA İLMİ KATKI

Albayrak'a uğruna baba mirası feda ettiren dokuz ciltlik külliyat "Terörsüz Türkiye" ve "Türkiye Yüzyılı" gibi devlet projelerinin entelektüel, kültürel ve tarihsel vesikası niteliğini taşıyor.

Albayrak, Son Devir Osmalı Uleması'nda bir ilke daha imza atarak, ilk Kürtçe dilbilgisi kitabı olan Kavaid-i Lisan-i Kürdi'yi günyüzüne çıkardı. 1901 yılında yazılmış kitabın amacı Kürt çocuklarına Türk dilini öğretmek. Osmanlıca ve Kürtçe dilbilgisi kurallarını karşılıklı aktaran kitap bir hazine niteliğinde.

Elini taşın altına koyarak fikri ve kültürel dünyamızın önündeki engellerin aşılmasında ve yeni ufuklara açılmamızda akıncı ruhuyla hep seferber oldu.

Sadık Albayrak (Foto: ahaber.com.tr)

MÜTEFEKKİR SADIK ALBAYRAK BELGELEDİ: KAVAİD-İ LİSAN-İ KÜRDİ

