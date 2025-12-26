Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı İbrahim Burtakuçin MİT operasyonuyla yakalandı!
Yeni yıla girilmesine sayılı günler kala, eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ yapılanmasına yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü ortak operasyonda, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ’lı terörist İbrahim Burtakuçin’i Malatya’da yakaladı. Öte yandan 25 Aralık Perşembe günü İstanbul’da düzenlenen geniş çaplı operasyonda 124 adrese eş zamanlı baskın yapılmış 115 kişi gözaltına alınmıştı.
Milli İstihbarat Teşkilatı, yeni yılda eylem yapma hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı.
MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, çatışma bölgelerine intikal ederek DEAŞ'a katılma arayışı içinde olduğu ve yılbaşı için DEAŞ adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.
DEAŞ'lı Burtakuçin'in yurt içi ve yurt dışında birçok DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi. MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmalar sonucunda İbrahim Burtakuçin, Malatya'da yakalandı.
ÖRGÜTSEL GÖRÜŞMELER TESPİT EDİLDİ
Operasyonda, şüpheliye ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi. İncelemeler sonucunda DEAŞ'lı Burtakuçin'e ait materyallerde; DEAŞ'a ait yazılımların, DEAŞ'ın sözde bayrağına/flamalarına ilişkin görsellerin, DEAŞ tarafından motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ve DEAŞ'a katılımı destekleyen ses dosyalarının, DEAŞ unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videoların, DEAŞ unsurları ile gerçekleştirdiği örgütsel görüşmelerin olduğu tespit edildi.
