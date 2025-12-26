Başkan Erdoğan'dan deprem konutlarına ilişkin paylaşım! "Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah’ın izniyle yaparız"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yarın hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutlara ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, "Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı.
"BİZ BİR ŞEYİ YAPACAĞIZ DERSEK, ALLAH'IN İZNİYLE YAPARIZ"
Başkan Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti: "6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız."
ÇELİK'TEN DE "455 BİN KONUT TAMAM" TÖRENİNE İLİŞKİN PAYLAŞIM
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yarın Hatay'da düzenlenecek "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin paylaşımda bulundu.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti: "Türkiye yenilmez. 'Bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık, bırakmayız.' Asrın inşa seferberliği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın Hatay'da, 455 bininci konutun teslimatıyla tamamlanıyor. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."
DEPREM BÖLGESİNDE '455 BİN KONUT TAMAM'
Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yürütülen 'asrın inşa seferberliği', 455 bin ev ve iş yerlerinin yapımının tamamlanmasıyla sona eriyor. Son teslim töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı programla, depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da gerçekleştirilecek. Törene depremzede ailelerin yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar, iş, sanat ve spor camiasından isimlerin katılması bekleniyor. Canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen asrın inşa seferberliği tamamlanıyor. Hatay'da 27 Aralık'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaşacak. Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da, yeniden inşanın sembol yapılarının yükseldiği Atatürk Caddesi'nde "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program düzenlenecek. Başkan Erdoğan'ın anahtar teslimi yapacağı törene depremzede ailelerin yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, asrın inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar, iş, sanat ve spor camiasından isimler davet edildi.
CANLI BAĞLANTILARLA ANAHTAR TESLİMİ VE KURA ÇEKİMİ YAPILACAK
Törende canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerinin yanı sıra yapımı tamamlanan 157 yatırım da hizmete sunulacak. Bu yatırımların arasında aralarında ilk ve orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası da yer alacak.
42 GÜNDE 105 BİN 179 TESLİMAT DAHA
15 Kasım'da Adıyaman'da düzenlenen 9. kura törenin ardından geçen 42 günde 105 bin 179 ev ve iş yeri daha tamamlandı. Böylece asrın inşa seferberliği 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının bitirilmesiyle tamamlanmış olacak. 27 Aralık'taki törende Adana'da 692, Adıyaman'da 4 bin 833, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 887, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te 1.620, Hatay'da 55 bin 681, Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Kayseri'de 224, Kilis'te 308, Malatya'da 11 bin 367, Osmaniye'de 3 bin 357, Şanlıurfa'da 1.333, Tunceli'de 201 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek.
HANGİ İLDE KAÇ EV VE İŞ YERİ İNŞA EDİLDİ?
Asrın inşa seferberliğinin tamamlanacağı 27 Aralık'taki törenin ardından deprem bölgesinde inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye yükselecek. İllere göre dağılım ise şöyle olacak: Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas 164, Bingöl'de 89.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bebek Firarda ne zaman çekildi? Bebek Firarda filmi konusu ve oyuncuları
- A101’de yılın son fırsatı! 31 Aralık aktüel listesi yayımlandı: Hangi ürünler indirimde?
- Suikast Treni filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?
- Milli Savunma Bakanlığı personel alımı | MSB 1113 işçi alımı son başvuru tarihi ne?
- Kalpler kırık, sırlar açık! Oruç’un kararı ne? Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünde neler olacak?
- AFAD'dan 473 personel alımı! Başvurular başladı mı, ne zaman? Şartlar neler?
- En çok Grammy ödülü kazanan şarkıcı kimdir?
- Soğuk Savaş döneminde Doğu veya Batı Bloku içerisinde yer almamış Üçüncü Dünya Ülkesi hangisidir?
- Hangisi bir deyim değildir?
- "Merserize" kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?
- Dünyada 2023'te doğan bebeklerin sayısı Türkiye nüfusunun yaklaşık ne kadarıdır?
- İstanbul'da adında "köy" geçen kaç ilçe vardır?