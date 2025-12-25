CANLI | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Kabul Programı"nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Avrupa'dan Asya'ya, ABD'den Avustralya'ya yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın vatandaşımızın tamamına selamlarımı sevgilerimi iletiyorum.

Müslümanlar olarak Filistin'de Lübnan'da Sudan'da ve dünyanın birçok yerinde kardeşlerimiz sancılı günler yaşıyor. İsrail'in insanlık dışı saldırıları sebebiyle enkaz yığınına dönen Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Sınırımızın öte tarafında 14 yıllık mücadelenin ardından Suriye halkı sabotajlara rağmen ülkelerini yeniden toparlamak, ayağa kaldırmak için çaba gösteriyor.

Yurt dışındaki millet varlığımızın bugünkü seviyelerine ulaşması hiç kolay olmadı. Rüzgara karşı yürüdük.

