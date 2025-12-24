Mehmet Akif Ersoy soruşturması derinleşiyor: Yapımcı Timur Savcı gözaltında!
Giriş: 24.12.2025 13:31 Güncelleme: 24.12.2025 13:57
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasına yeni bir isim eklendi. Tİms&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı. Savcı, işlemlerinin ardından kan ve saç örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Tims&B Prodüksiyon Üst Yöneticisi Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Savcı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Yusuf Timur Savcı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.