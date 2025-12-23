DEM İmralı Heyeti’nden Adalet Bakanı Tunç’a ziyaret! İşte masadaki konular...

Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik aşılıyor. Terörsüz Türkiye hedefiyle başlatılan süreçte ikinci aşama olan "yasal ve hukuki düzenlemeler" için trafik hızlandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



İMRALI HEYETİ ADALET BAKANLIĞI'NDA

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol yer alıyor.

Heyet, Bakanlık ziyaretinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşecek.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Ankara'daki sıcak gelişmeleri Adalet Bakanlığı önünden aktardı.

İşte Hacıalioğlu'nun açıklamaları şöyle:

"GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEMİ İKİNCİ AŞAMA"

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, görüşmenin ana gündem maddesinin Terörsüz Türkiye sürecinin ikinci aşaması olduğunu belirtti. Hacıalioğlu, "Süreçte artık ikinci aşamaya geçildi. Bu aşamada bazı yasal düzenlemelerin hayata geçmesi bekleniyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamlamış ve raporlar sunulmuştu. Şimdi ise bu raporlar doğrultusunda somut adımlar atılacak" dedi.

BİR SONRAKİ DURAK MECLİS BAŞKANLIĞI

İmralı heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesinin ardından saat 12.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Hacıalioğlu, heyetin temaslarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmeyle devam edip etmeyeceğinin merak konusu olduğunu belirterek, "Bu görüşmelerin akabinde Başkan Erdoğan'la bir görüşme olacak mı, bir randevu söz konusu olduğu yönünde duyumlar aldık. Sürecin netleşmesini önümüzdeki günlerde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

SİYASİ TRAFİK DEVAM EDİYOR

DEM Parti heyeti, daha önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile görüşmüştü. Mithat Sancar, siyasi partilerle görüşmelerin süreceğini ve Başkan Erdoğan ile de bir görüşme planladıklarını açıklamıştı.