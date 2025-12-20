DEM Parti’den AK Parti’ye ziyaret!

DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis'te AK Parti grubunu ziyaret etti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer alıyor. AK Parti kanadında ise Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik görüşmelere katılıyor.

"ANA GÜNDEM YASAL DÜZENLEMELER"

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, görüşmenin ana gündem maddesinin Terörsüz Türkiye sürecinin ikinci aşaması olan yasal düzenlemeler olduğunu belirtti. Yeşiltaş, "Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve Türkiye'den çekilmesiyle birlikte başlayan ikinci aşamada, yasal düzenlemeler masada. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partiler, uzun süredir üzerinde çalıştıkları raporları Meclis Başkanlığı'na sundu" dedi.

ORTAK ÇERÇEVE METİN HEDEFİ

Partilerin sunduğu raporlar doğrultusunda bir "çerçeve metin" oluşturulması hedefleniyor. Yeşiltaş, bu sürecin işleyişini, "Siyasi partiler, bu çerçeve metin üzerinde ortaklaşmaya çalışacak. Yasal düzenlemelere ilişkin önerileri içeren bu metin, yıl sonunda veya önümüzdeki yılın başında TBMM Başkanlığı'na sunulacak ve somut adımlar atılacak." sözleri ile anlattı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN KIRMIZI ÇİZGİSİ: 10 MART MUTABAKATI

İlter Yeşiltaş, yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için Cumhur İttifakı'nın olmazsa olmaz şartını da hatırlattı ve "Cumhur İttifakı, yasal düzenleme için SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymasını, yani Suriye ordusuna entegrasyonunu şart koşuyor. Terör örgütü PKK'nın tüm unsurlarıyla ortadan kalkması, çekilmesi ve silah bırakması; devletin yetkili kurumları tarafından tescil edilmeli. Bu şartların yerine getirilmesi halinde somut yasal adımlar atılacak." dedi.

ZİYARET TRAFİĞİ DEVAM EDECEK

DEM Parti heyetinin temasları AK Parti ile sınırlı kalmayacak. Yeşiltaş, heyetin önümüzdeki hafta CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile de bir araya geleceğini belirtti. Heyet daha önce MHP lideri Devlet Bahçeli, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü.